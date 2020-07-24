«У «Химок» есть шансы обыграть «Зенит». Потому что имена в футбол не играют»: Валерий Шмаров - о финале Кубка России

Уже в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоится финал Кубка России. В этом году за трофей будут бороться петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки», команда из второго по силе дивизиона, сенсационная обыгравшая по пути в финал несколько клубов Премьер-Лиги. В разговоре с корреспондентом kp.ru Александром Рогозой шансы «Химок» оценил знаменитый игрок «Спартака», трехкратный чемпион страны Валерий Шмаров.

- Как вы думаете, у «Химок» есть шансы?

- Шансы всегда есть. Имена в футбол не играют. Все будет решаться на футбольном поле. Кто будет быстрее, хитрее, у кого будет больше желания победить, тот и выиграет этот матч. Мастерства, конечно, у «Зенита» намного больше. Но на стороне «Химок» - страсть, желание доказать всей стране, что они тоже что-то из себя представляют.

- У этого матча может быть некий такой спартаковский подтекст. В том числе, что тренер «Химок» Сергей Юран когда-то играл за красно-белых. Многие болельщики надеются, что Юран отомстит в финале «Зениту» за поражение «Спартака» в полуфинале.

- Да нет, такого подтекста нет. Сергей тренер, он просто хочет выиграть этот кубок. Того же желает и «Зенит» с Семаком. Потому что это трофей навсегда - и для клуба, и для игроков. Шансы где-то 75 на 25 в пользу «Зенита».

- Юран последние годы работал во втором дивизионе. Теперь вышел со своей командой финал Кубка России. Возможно, этот матч может стать переломным в его карьере?

- Для Сергея это будет просто игра, которую надо выиграть. Кубок - это совсем другое. Если в первенстве ты можешь ошибку допустить, то в Кубке (где матчи навылет, - Авт.) - нет. Но даже поражение на тренерскую карьеру Юрана не должно повлиять. Потому что его команда из нижней лиги добралась до финала. И это уже большой плюс его карьере.

Валерий Шмаров - о финале кубка, Юране, «Зените» и Дзюбе.

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