2020-07-24T13:43:01+03:00
Общество

Спорт для людей с синдромом Дауна: результаты социологического исследования

Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» провел социологическое исследование на тему адаптивного спорта для людей с синдромом Дауна благодаря гранту от Фонда Президентских Грантов на развитие гражданского общества
Поделиться:
Изменить размер текста:

Опрос проведен с целью выявления знания в обществе о наличии инфраструктуры для занятий адаптивной физкультурой людей с ментальными особенностями и доступности этих занятий для людей с синдромом Дауна. Также целью исследования стало определить общий уровень востребованности спортивных занятий для детей с синдромом Дауна.

В опросе, проведенном Благотворительным фондом «Синдром любви» в феврале-апреле 2020 года, приняли участие более 700 респондентов со всей России. В целевую группу опроса входили семьи с детьми с синдромом Дауна от 0 до 18 лет, а также эксперты в области спорта, образования, здравоохранения, социальных услуг, НКО. Места проживания целевой группы были выбраны самые разнообразные – от сел и городов с численностью населения до 100 000 тыс. чел. до городов-миллионников.

Результаты исследования показали, что двое из трех детей с синдромом Дауна имеют низкий уровень физической активности – у них нет никаких дополнительных физических нагрузок, кроме естественных.

64% детей с синдромом Дауна не посещают спортивные секции: 39% ввиду их отсутствия поблизости от места проживания, 24% в виду незнания о них. Значительное число опрошенных (17%) не водят ребенка на спорт, т.к. ребенок еще маленький. При этом из 36% детей, посещающих спортивные секции, большинство ходит в бассейн (65%), на гимнастику (10%), на футбол (8%), различные виды лечебной физкультуры посещает 9% опрошенных.

В итогах исследования значится, что чем крупнее город, тем больше возможностей для посещения спортивных секций существует у ребенка. Однако родители недостаточно информированы о них (57%), не имеют возможности возить детей (43%) или воспринимают как недоступные из-за высокой стоимости (43%). Также в таких городах родители часто не интересуются поиском информации о специализированных секциях (31%).

В городах с населением менее 100 тыс. и селах информированность об услугах выше, чем в более крупных населенных пунктах, стоимость услуг более доступная.

Тема спорта является крайне актуальной для участников исследования. Помимо вышеназванной ситуации с отсутствием/нехваткой спортивных секций по адаптивно-физической культуре, респонденты так же упомянули в качестве тем с высокой/ средней актуальностью:Отсутствие/ нехватку спортивных секций и тренеров, способных заниматься с детьми с синдромом Дауна;Нежелание спортивных тренеров повышать квалификацию, обучаться для работы с детьми с синдромом Дауна;Ущемление прав детей с синдромом Дауна в контексте пользования спортивными объектами (залы, секции, бассейны и т.д.).

Что касается второй целевой группы опроса – экспертов в области спорта, образования, здравоохранения, социальных услуг, представителей НКО – группа выразила уверенность в том, что дети с синдромом Дауна могут заниматься спортом и даже выступать на соревнованиях (97%).

Эксперты оценивают потребность в секциях по адаптивно-физической культуре в своем городе как высокую (63%). По их оценкам, потребность в специализированных секциях удовлетворена в среднем на 30%.

Результаты исследования говорят о том, что СМИ и НКО полезно вести просветительскую работу среди родителей о преимуществах физических нагрузок для детей с синдромом Дауна, а также предоставлять родителям контакты экспертов и секций, оказывающих такие услуги.

Видится крайне важной деятельность, разъясняющая с какого возраста возможны занятия спортом, подготовка специалистов по адаптивно-физической культуре, которые могли бы выезжать на дом к семьям, вести запись обучающих видеороликов и подготовку методических материалов для родителей и экспертов.

Благотворительный фонд «Синдром любви» продолжит вести работу, нацеленную на то, чтобы люди с синдромом Дауна имели возможность вести активный образ жизни и имели доступ к спортивным занятиям.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спорт для людей с синдромом Дауна: результаты социологического исследования
Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» провел социологическое исследование на тему адаптивного спорта для людей с синдромом Дауна благодаря гранту от Фонда Президентских Грантов на развитие гражданского общества
Их выбор — помогать. Всю жизнь. 10 историй врачей-героев, погибших от коронавируса
В память о тех, кто во время пандемии коронавируса до последнего вздоха остался верен клятве Гиппократа, кто отдал свою жизнь ради спасения людей, «Комсомольская правда» подготовила проект о подвиге российских врачей, фельдшеров, медсестер, сотрудников ск
Новости 24
МИД РФ прокомментировал обвинения в испытаниях космического противоспутникового оружия
Коронавирус может распространяться а расстояние больше восьми метров
Минздрав предлагает проводить дистанционные медосмотры для водителей
Россия готова к обсуждению космической деятельности с США и Великобританией
Совфед призвал ООН защитить права русскоязычных граждан Украины
Голикова назвала условие допуска россиян за границу с 1 августа
Разворотнева рассказала о тарифах на воду для дачников
Мишустин утвердил особый порядок для туризма: Туроператор обязан в течение двух месяцев компенсировать несостоявшийся тур
С начала года на Кубани введено в эксплуатацию 37 проблемных домов
Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения
Названы три страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Эксперты назвали самую пострадавшую от коронавируса категорию россиян
Международное авиасообщение в России после коронавируса возобновляется с 1 августа 2020
В соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намаз
Глава Минздрава рассказал, когда снимут все ограничения по коронавирусу в России
В Кремле ответили двумя словами, почему Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
В Кремле прокомментировали обвинения США в испытании противоспутникового оружия
Путин – Трампу: в Москве с коронавирусом все очень неплохо
Совфед одобрил закон о трехдневном голосовании в России
Врач рассказал, как перенесенный COVID-19 повлияет на организм
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму
В России могут ввести налог на роботов, работающих вместо людей
В ЦИК назвали даты выборов: Голосование пройдет с 11 по 13 сентября