Отдых в Турции в 2020 году: сколько будут стоить туры после возобновления авиасообщения

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. В том числе – рейсы Турцию, самую популярную из курортных стран. С 1 августа самолеты снова будут летать в Стамбул и Анкару, с 10 августа – в Анталью, Бодрум и Даламан (и эти маршруты отпускникам, конечно, удобнее).

Многие туроператоры уже открыли бронирование поездок, другие же готовятся это сделать в ближайшее время.

- Полетная программа туроператора Tez Tour в Турцию запланирована как на чартерных, так и регулярных рейсах. Заявленные в сообщении правительства города, откуда будут в первую очередь возобновлены полеты, - Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону - также присутствуют в нашем расписании. Стоимость тура в Турцию на августовские даты на неделю для семьи из троих человек (двух взрослых и ребенка до 12 лет) с авиаперелетом из Москвы, трансфером из аэропорта и обратно, а также размещением в отеле 4* с питанием "все Включено" составляет в среднем 76 300 рублей. Самый дешевый вариант сейчас – 24 400 рублей на человека в отеле 3 звезды по системе “Все включено”.

ЦЕНА ВОПРОСА

Эксперты сервиса поиска и бронирования туров онлайн Level.Travel проанализировала цены всех крупных туркомпаний, который предлагают отдых в Турции в 2020 году. Отпускникам в августе можно рассчитывать на такой бюджет:

В отеле 3* - от 37 тысяч рублей за неделю отдыха на двоих, включая перелет, трансфер, страховку, питание “Все включено” и проживание в одном их трехзвездочных отелей Кемера. Именно в одном из, так как за такие деньги реально купить лишь тур по системе “Фортуна” - когда курорт, тип питания и количество звезд отпускник выбирает заранее, но название отеля узнает в аэропорту.

В отеле 4* - от 50 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха, также с перелетом, трансфером, страховкой, проживанием в Аланье с All inclusuve.

В отеле 5* - от 65 тысяч рублей на двоих, опять же с учетом перелета, трансфера и страховки. За эти деньги можно забронировать 5-звездочный отель в Аланье на первой линии, с собственным пляжем и системой “Все включено”.

Кстати, летом-2019 августовское солнце Турции обходилось дороже. Средний чек за отдых в трехзвездчных отелях составлял 56 600 рублей, в “четверках” - 75 650 рублей, в пятизвездочных гостиницах – 119 800 рублей на двоих.

ДЛЯ НАЧАЛА - СТАМБУЛ

А если Турцию совсем уж невтерпеж и хочется лететь немедленно? На первую декаду августа в системах бронирования туроператоров много поездок в Стамбул – неделя стоит от 50 тысяч рублей, с перелетом регулярным рейсом “Победы” и проживанием в отеле 4 звезды.

Туры на море есть и на первые числа августа, но до 10-го числа туда придется лететь со стыковкой в Стамбуле.

А самый дорогой вариант - 995 тысяч рублей. Почти миллион на двоих стоит неделя на вилле делюкс в одном из пятизвездочных отелей Бодрума. И даже питание за эти деньги не предусмотрено, что уж говорить о “все включено!”

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