В Минстрое рассказали о подготовке к осенне-зимнему периоду

Несмотря на аномально жаркое лето, профильные ведомства не забывают готовиться к зимнему периоду, который может преподнести свои сюрпризы.

В рамках президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина глава Минстроя России Владимир Якушев рассказал о подготовке регионов к осенне-зимнему периоду в текущих эпидемиологических условиях.

Как отметил министр, вопросам подготовки к зиме всегда уделяется усиленное внимание, особенно сейчас, когда в условиях противовирусных мер весной наблюдалось снижение уровня сбора платежей за потребленные услуги и фиксировалось снижение полезного отпуска ресурсов предприятиями теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- Несмотря на сложности, регионы отрабатывают подготовку на хорошем уровне, сохраняют прошлогодние темпы. По отдельным направлениям, например, по запасам угля и жидкого топлива, есть даже превышение показателей 2019 года, регионы идут с опережением. Мы отслеживаем ситуацию по всем регионам, проводим региональные совместные совещания с Минэнерго по предметному разбору возникающих вопросов, — отметил министр.

Особое внимания со стороны центра уделяется вопросам фиксации и профилактики аварий в жилищно-коммунальном секторе.

- Мы исправляем эту ситуацию — с этого года мы будем оцифровывать все инциденты и аварии по стране. Для этого с июля в пилотном режиме заработал система мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ. К ней уже подключены 47 регионов. В течение этого года и следующего со статистикой будет наведён полный порядок, — подчеркнул Владимир Якушев.

Отдельным пунктом совещания стало подведение итогов работы в первом полугодии по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»национального проекта «Жилье и городская среда».

Как отметил министр, период самоизоляции не сказался на процессе благоустройства. Сейчас закончены работы на почти 2,5 тыс. территорий, в процессе - еще 8 тыс. объектов. До осени регионы должны сформировать адресные перечни территорий на 2021 год, а до 1 ноября 2020 года — заключить контракты на выполнение работ следующего года.

Также до конца года должны быть введены все объекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Победители 4-го конкурса будут определены до 1 сентября. На данный момент на конкурс поступила уже 301 заявка из 76 регионов России.

Напомним, региональные программы развития жилищного строительства субсидируют на федеральном уровне. Отбор проектов проводится по программе «Стимул» Минстроя России.