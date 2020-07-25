"В тюрьме он просто не выдержит": Наташа Королева попросила о милосердии к Михаилу Ефремову

На выпускном, который отгремел в Парке Горького, Наташа Королева стала одной из самых ярких звезд - ее хиту с 25-летним стажем "Маленькая страна" подпевали тысячи вчерашних школьников. А кроме того, в этот вечер артистка впервые разделила большую сцену с сыном - 18-летним Архипом, который выступал под псевдонимом Грек.

За кулисами шоу звезда рассказала журналистам, кто из них больше переживал за этот дебют:

- Архип так нервничает, волнуется. А я пока нет. Но когда он выйдет на сцену, ох...

- Что вы ему сказали, когда он сообщил, что хочет стать артистом? - "Только не это"? - поинтересовалась "КП" у Наташи.

- Я, конечно, сказала, "только не это", но я все-таки считаю, что дети должны развивать все свои творческие качества. А дальше уже кривая выведет. Не факт, что он станет артистом. Может, после сегодняшнего выступления перед такой большой аудиторией (в Парке Горького веселились около 20 тысяч человек. - Ред.), которая его не знает, он скажет: "Это не мое". Тем более, у него совсем другое образование - Архип учится на востоковеда, изучает японский язык.

Для 18-летнего Архипа это был дебют на большой сцене.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Родители-артисты должны детям помогать - связями, финансами?

- Ну я пока ничем не помогаю. Песни он пишет сам, сам находит ребят, которые ему аранжируют, сам креативит. Честно говоря, на это мероприятие его позвали не потому, что он мой сын. Он сказал: "Мам, мне позвонили - приглашают на выпускной". Я не поверила сначала: "Точно приглашают?". И решила, что пойду за него болеть. А когда организаторы об этом узнали, тогда уже позвали и меня на сцену. Получается, примазалась!

- Как вам удалось выйти из изоляции в такой прекрасной форме? В чем секрет?

- Это заслуга супруга - он меня дрессирует. Он старается везде, не только в постели. Там-то особенно... У нас сейчас период "антибабушка", чтобы не состариться раньше времени.

- А вы себя бабушкой представляете? Архипу все-таки уже 18, он встречается с девушками...

- Да это совершенно нормально. Бабушки ведь разные бывают - не обязательно старушка в платочке. Бабушки сейчас пошли молодые, модные, прогрессивные.

- А вы с сыном разговаривали на эти темы - мол, надо предохраняться?

- Послушайте, он прошел американскую школу. А там детям с определенного возраста все четко излагают. Был у них даже специальный урок, где они на огурцах репетировали, как надевать презерватив. Его научили - все официально, не как в нашем детстве, когда девчонки и мальчишки в школьных туалетах друг другу на ухо что-то рассказывали.

- Чьи поклонницы вас больше всего донимают - Тарзана или уже Архипа?

- Архип еще не приобрел свою армию поклонниц. А тарзановские какие-то смирные стали. По молодости лет они еще были яркими, а сейчас уже присмирели. Все понимают: ловить нечего.

- А к вашим поклонникам Тарзан не ревнует?

- Иногда надо давать мужу повод ревновать. Но только своей внешностью - чтобы другие мужчины обращали внимание. А в остальном - ни-ни.

- Ваша пара она из немногих уцелевших на карантине. А ведь вас уже столько раз разводили...

- А мы все никак, вот крепкие оказались орешки! На самом деле, мы просто две половинки одного целого. Вот так нам повезло. Мы кайфуем друг от друга, даже несмотря на то, что много лет живем вместе. Поэтому спасибо моему прекрасному мужу за терпение, а мне - за ангельский характер!

- Что можете сказать о деле Михаила Ефремова?

- Очень сложная ситуация. С одной стороны, понятно, что человек виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулем - преступник. С другой стороны - все под Богом ходим. Я надеюсь только, что правосудие буде к нему лояльно. Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем... Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни.

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- Вам известно, как себя чувствует ваша соседка Анастасия Заворотнюк?

- Настя живет чуть подальше в городке, поэтому новостей у меня нет. Я знаю то же, что и вы - что ей стало лучше. Дай Бог ей выздоровления, я искренне желаю сил ей и ее прекрасной семье. Настя боец, поэтому все должно быть хорошо.

- Наташа, а какой у вас был выпускной?

- Ох... Я долгое время переживала из-за двух моментов: что у меня не было свадьбы, и что не попала на школьный бал. Как? А вот так: Игорь Николаев меня отпустил. Я к тому моменту уже была известной артисткой, колесила по всему Союзу... И если свадьбу со второй попытки (в браке с Тарзаном. - Ред.) я все-таки получила, то выпускной уже не исправить - не повторяется такое никогда. Я 30 лет назад закончила школу, и до сих пор очень горько.

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