"Сложно остаться трезвенником": рыжий "Иванушка" откровенно рассказал о жизни после развода

Андрей Григорьев-Апполонов 26 июля отмечает юбилей. Праздновать 50-летие рыжий "Иванушка" намерен трижды - в Москве, Ялте и Сочи. Поздравить артиста придут сыновья и бывшая жена.

Андрей Григорьев-Апполонов намерен шумно отметить юбилей. В Москве в одном из ресторанов поздравлять артиста будут 300 гостей. "Сыновья Ваня и Артемий будут на моем дне рождения вместе с бывшей женой Машей. По прилету в Москву как раз с обоими мальчиками проводил время - они были у меня в гостях", - рассказал солист группы "Иванушки International".

apollonov_ag Летим в 50!

Он не скрывает, что никаких страхов, связанных с возрастом, у него нет. Однако периодически размышляет о том, чтобы написать завещание. "За собой стараюсь следить. Но мало ли что, как говорится, - кирпич на голову упадет, тьфу-тьфу-тьфу. Надо заняться, чтобы не было потом судов между родственниками. У меня одна квартирка в Сочи, одна - в Москве, и даже нет дачи в Подмосковье. И накоплений тоже нет", - откровенничает звезда.

В последнее время поклонники переживали за кумира - говорят, он пристрастился к алкоголю. Работая в шоу-бизнесе, кажется, что без спиртного никак, везде же угощают, вечный праздник. Андрей с этим соглашается. "Сложно остаться трезвенником. Когда каждый считает за честь поднять со мной бокал, уговаривают постоянно, умоляют. Мол, давай выпьем, я запомню это на всю жизнь! Осаждают, бывает, невероятно", - цитирует его "СтарХит".

Но, как адекватный человек, делает перерывы с алкоголем. "Печень одна, и надо ее беречь", - говорит исполнитель.

apollonov_ag Кайф в том, что душой мне так же, как и 25 лет назад, когда я с ребятами впервые вышел на сцену! Спасибо, родные, за вашу любовь! И я вас очень люблю!

Последние месяцы певец провел в Сочи. Вот уже без малого год он свободный мужчина, завидный холостяк. "Скажу так: на свиданиях бываю. Но сердце мое совершенно свободно. И пока не екает", - поведал Григорьев-Апполонов.

Он по-прежнему самыми близкими людьми считает своих бывших жен. И если что случится, первым позвонит именно им. "Маше Лопатовой-Кириленко, Маше Григорьевой-Апполоновой, с которой мы развелись, но космическая связь, конечно, не прошла, не закончилась между нами. С первой Машей я прожил четыре года, с последней женой - 16 лет. Разумеется, они для меня родные люди. И в любом случае знаю, что любят меня, дорожат, беспокоятся. Мы всегда на связи. И хорошо, что так, всем желаю", - резюмировал вокалист.

apollonov_ag Педагогическое училище, Театр Мод, начало творческого пути

Напомним, первые слухи о расставании Андрея Григорьева-Апполонова с женой появились в ноябре 2018 года. Супруга певца проводила много времени с баскетболистом клуба "Химки" Андреем Зубковым. В апреле 2019 года Григорьев-Апполонов выступил с официальным заявлением. Артист сообщил, что самое главное для него - сохранить дружеские отношения с бывшей женой, чтобы воспитывать общих детей - 16-летнего Ваню и 12-летнего Артема. В начале августа супруга Андрея подала на развод. Дети остались жить с певцом, но в любой момент могут поехать к маме. Она, к слову, несколько месяцев назад родила новому мужа сына-богатыря.