"Он себя медленно убивает": Матвиенко заявил о личной драме рыжего "Иванушки"

Ни для кого не секрет, что шоу-бизнес живет по своим суровым законам. За красивой красочной оберткой чаще всего скрываются сотни разрушенных жизней и искалеченных душ. Это как в спорте или балете - талантов много, но примой или олимпийским чемпионом становится одна или один особенный. Король и королева шоу-бизнеса. А те, кто остаются за бортом, нередко топят свое горе в алкоголе или начинают употреблять наркотики.

Игорь Матвиенко объяснил, почему у артистов такая потребность в алкоголе и наркотиках. "Слава оказывает огромное воздействие на психику. Но популярность не делает тебя счастливее, наоборот, она опустошает. Хлебнув ее один раз, ты уже жить не можешь без нее, как без наркотика. Это беда наших звезд. Самое страшное для них - потерять популярность", - делится продюсер группы "Иванушки International".

По его словам, когда артист отрабатывает концерт, он получает заряд энергии. Он питается этой энергией, как вампир. "Он весь на адреналине приходит в гостиницу и не может спокойно лечь спать. Это невозможно. Ему нужно себя чем-то «успокоить»", - поведал композитор.

ryrik Офигенно отдохнули!

Кто-то научился справляться без алкоголя и других "стимуляторов". Но для этого надо иметь железную силу воли и буквально пройти весь ад с высоко поднятой головой. В этом плане тяжелее всего молодым артистам.

Матвиенко узнал, что погибший Игорь Сорин употребляет наркотики, после того, как музыкант покинул группу. Знал он про алкоголизм и другого солиста группы Олега Яковлева. И даже пытался его остановить разговорами и убеждениями.

Теперь драматичная ситуация складывается с Андреем Григорьевым-Апполоновым. На него никакие уговоры и угрозы не действуют.

ryrik Кто-то научился справляться без алкоголя и других "стимуляторов"

"Молодежь, включая Рыжего, пока не может это осознать. А жизнь у мужика в 50 лет только начинается. Штрафами не остановить. Ну как можно остановить Рыжего штрафами? Он тоже себя медленно убивает. Мне больно видеть, что происходит", - цитирует музыканта "АиФ".

Матвиенко не скрывает: происходящее с Андреем началось до развода с женой. "Это всё поводы и оправдания. Это же было и до развода, когда все было хорошо. К сожалению, это недостатки и издержки шоу-бизнеса, куда все так рвутся", - резюмировал он.

Напомним, первые слухи о расставании Андрея Григорьева-Апполонова с женой Мариной Банковой появились в ноябре 2018 года. Супруга певца проводила много времени с 28-летним баскетболистом клуба "Химки" Андреем Зубковым. Строить отношения паре не мешали ни разница в возрасте, ни наличие у 34-летней Марины семьи.

В апреле 2019 года Григорьев-Апполонов выступил с официальным заявлением. Артист сообщил, что самое главное для него - сохранить дружеские отношения с бывшей женой, чтобы воспитывать общих детей - 15-летнего Ваню и 11-летнего Артема. В начале августа супруга Андрея подала на развод. Дети остались жить с певцом, но в любой момент, когда тот отправится на гастроли или они сами захотят, могут поехать к маме.