Рыжий "Иванушка" оброс и отпустил бороду

Андрей Григорьев-Аппполонов на время пандемии коронавируса самоизолировался в своем родном городе Сочи. Солист группы "Иванушки International" опубликовал в блоге фотографию, на которой показал, как он изменился за последний месяц.

Андрей Григорьев-Аппполонов рассказал, как проводит время на Черноморском побережье. Так, по словам певца, он сел на шпагат, померил давление, однако совершенно перестал бриться.

"Месяц в Сочи. Борода больше не растет, конопушки повылезали, как в детстве. Гастрольная усталость растворилась в морском воздухе, в шпагат сел, давление 120/80! Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо в Сочи! Ну хотя бы месяц! А кто прожил месяц, тому второй месяц в подарок!", - подписал он снимок.

В кадре загоревший Андрей позирует с бородой. Отросли у звезды и волосы. Теперь ему приходится их зачесывать на бок, чтобы челка не лезла в глаза.

apollonov_ag Месяц в Сочи

Поклонникам новый образ кумира пришелся по душе. "Сколько в фотке солнца", "Оброс как!. Но тебе идет!", "Самоизоляция на пользу. Андрей, красавчик", "Борода ладно, главное - уже загоревший", "Ой Андрей... Тебе прям огонь новый образ. Такой брутальный", - радуется публика за солиста группы "Иванушки International".

Похоже, певец действительно прекрасно себя чувствует. А ведь совсем недавно его состояние здоровья и внешний вид вызывали опасения. Дело в том, что Григорьев-Аппполонов пережил болезненный разрыв с женой Мариной Банковой.

Напомним, первые слухи о расставании Андрея Григорьева-Апполонова с женой появились в ноябре 2018 года. Супруга певца проводила много времени с баскетболистом клуба "Химки" Андреем Зубковым. Строить отношения паре не мешали ни разница в возрасте, ни наличие у 34-летней Марины семьи. В апреле 2019 года Григорьев-Апполонов выступил с официальным заявлением. Артист сообщил, что самое главное для него - сохранить дружеские отношения с бывшей женой, чтобы воспитывать общих детей - 15-летнего Ваню и 11-летнего Артема. В начале августа супруга Андрея подала на развод. Дети остались жить с певцом, но в любой момент, когда тот отправится на гастроли или они сами захотят, могут поехать к маме. Она, к слову, несколько месяцев назад родила новому мужа сына-богатыря.