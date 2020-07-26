Пирожные - в вакуумных упаковках: Роспотребнадзор опубликовал новые правила работы театров

На днях Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для возобновления работы театров и концертных залов.

Некоторые из них довольно безобидные. Например, зрителей допустят на концерт или спектакль только при наличии защитной маски. А театрам и концертным площадкам рекомендуется организовать продажу этих масок на месте.

К маскам мы вроде бы уже привыкли. Хотя спуститься в метро или сходить в магазине – это одна история. Совершенно другая, - сидеть с повязкой на лице в течение двух часов (пускай даже с антрактом) в помещении. Не всем понравится.

Приобретать билеты на спектакли и концерты Роспотребнадзор рекомендует с помощью банковских карт или на сайтах и в мобильном приложении. Это тоже приемлемо.

А вот, что действительно прозвучало грозно, так это рекомендации для музыкальных театров. Во время концерта или репетиции не допускается даже обмен барабанными палочками и инструментами. Музыканты, играющие на духовых инструментах, должны на репетициях соблюдать дистанцию не менее двух метров. При этом расстояние между играющими на струнных, ударных или клавишных инструментах должно быть не менее 1,5 метра, между дирижером и оркестром - не менее двух метров на репетиции и не менее 1,5 метра на концерте. Расположение артистов во время выступления останется традиционным, но перед духовыми инструментами будут установлены защитные экраны.

- Почему так духовикам не повезло?

- На самом деле, духовая группа – это самая сложная для сыгранности оркестра. По новым правилам они должны соблюдать большую дистанцию, потому что якобы плюют друг на друга во время выступления, - объяснил композитор и художественный руководитель московской областной филармонии Максим Дунаевский. – По поводу новой рассадки оркестра и зрителей в Сети уже появился шуточный ролик, где дирижер в новых условиях дирижирует 9-й симфонией Бетховена. С одной стороны зала - хор: артисты стоят на расстоянии двух метров друг от друга. С другой стороны – оркестр, где все музыканты тоже на расстоянии. И хор, и оркестр занимают почти весь зал. И дирижер мечется между ними. Публика сидит на балконе и тоже на расстоянии 2-х метров. Зрителей меньше, чем артистов. Комичный ролик показал абсурдность новых правил поведения в театре.

Но в этом ролике хотя бы есть хор… А в рекомендациях Роспотребнадзора спектакли с хоровыми и массовыми сценами исключаются.

Правила для драматических театров мы обсудили с директором театра им.Вахтангова Кириллом Кроком.

- То, что предписывает Роспотребнадзор, - это все-таки рекомендации, а не требования. Все учреждения культуры Москвы будут действовать в соответствии с решением мэра, который постановил, что с 1 августа московские театры могут начать работать при условии пятидесятипроцентной нагрузки, - объясняет Крок. - Какое будет постановление мэра на сентябрь, мы пока не знаем. Самые неприятные рекомендации, действительно, касаются музыкальных театров и оркестров. Им, конечно, очень тяжело. Для драматических театров я ничего страшного не увидел.

- А как же привычные театральные буфеты с только что наструганными бутербродами? Вместо них будет продажа воды и напитков только в промышленной упаковке?

- Воду будем продавать в бутылках, пирожные - в заводской вакуумной упаковке. А что делать?

- Есть еще такая рекомендация, она зрителей не касается, но все же интересно. Гримерные места для артистов должны располагаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Где взять такое количество гримерок?

- Эту рекомендацию сложно соблюсти: почти во всех театрах очень маленькие помещения в гримерках. Но будем изыскивать возможности. Я надеюсь, что к сентябрю, когда большинство театров начнут работать, рекомендации будут ослаблены. По статистике в Москве заболевших с каждым днем становится все меньше.

- Как быть с шашечной (иногда ее называют шахматной) рассадкой?

- В рекомендациях Роспотребнадзора нет жестких указаний, как рассаживать зрителей. Главное, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Есть указ мэра о том, что заполняемость зрительного зала должна быть 50%. Поэтому театры стали продавать билеты через ряд или через место. Я считаю, что лучше через место рассаживать зрителей.

- То, что зрителей будет в два раза меньше, скажется на билетах?

- Мы оставили цены такими же, какими они были марте. Повышения не планируем. Всем московским театрам город субсидировал так называемые выпадающие доходы. Мы театр федерального подчинения, но тоже получили компенсацию за два месяца.

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