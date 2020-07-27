2020-07-26T23:09:25+03:00
Общество

Подвиг ученого

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом. Ровно 10 лет, как он проводится под эгидой ООН
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Михаил Суренович Балаян.Михаил Суренович Балаян.
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О борьбе с этой болезнью и подвиге нашего соотечественника, внесшего свой вклад в эту борьбу.

Гепатит - болезнь страшная, опустошающая и изнуряющая. И убивающая. Человек может много месяцев болеть, не подозревая о том, а потом - обрушивается… Медики и ученые постепенно выяснили, что это целая группа болезней, вызываемых самыми близкими родственниками-вирусами.

Все эти первоначальные сведения о гепатитах мне донес академик, тогдашний директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Сергей Григорьевич Дроздов. О том, что совершил его зам, доктор медицинских наук Михаил Суренович Балаян, я уже знал от товарища, работавшего в том институте.

А сделал он вот что. Во-первых, Балаян - первый в мире научился обнаруживать вирус-химеру. И он же, но уже вместе с другими, научился культивировать - то есть выращивать его в чистом виде для изучения, с единственной целью: получить, наконец, вакцину. Работали в основном с вирусом гепатита А. Все эти исследования длились несколько лет. Приблизительно то же самое делали и американцы, только наши бежали чуть впереди. Так приблизительно обстояли дела и с гепатитом В, но он, по счастью, встречается гораздо реже. А вот с гепатитом третьего типа дела обстояли плохо: вирус со звериной ловкостью выворачивался от преследования охотников, и о нем не удавалось узнать практически ничего. Вот тут Балаян и надумал свое.

Спрашиваю Дроздова:

- Вы знали, что Балаян собирается сделать?

- Знал. Но он все равно поступил бы по-своему…

- И как вы к этому относитесь?

- Это самоотверженный поступок исследователя.

Балаян поставил эксперимент на... себе. Целенаправленно заразился гепатитом. Когда через сорок два дня - можно представить, какие это были дни для него - налились желтизной белки глаз, начались боли в сердце, он... радовался тому, что происходит!

В процессе своей болезни Балаян получил великолепный материал. Впервые удалось выявить вирус-невидимку. Позже он и получил название гепатит С. Удалось получить сыворотку для определения нового - и такого старого! - вируса. Ее называют «сывороткой Балаяна».

Подвиг ученого и просто человеческий подвиг не остался незамеченным. На международной конференции профессор Дейнхардт из ФРГ и профессор Мейнард из США, узнав о том, что сделал Балаян, очень похоже воскликнули: «Это научный подвиг, но я бы так не поступил». Наша газета рассказала о подвиге Балаяна в очерке «Риск» 23 июля 1987 года.

А сам он что? Переболел. Кажется, все ушло. Но в таком случае нельзя говорить ничего определенного: последствия непредсказуемы. «Поймите, - убеждал меня Михаил Суренович, - должен же был кто-то это сделать. Вот я и сделал. Ради бога, не надо делать из меня героя!»

Ну да, конечно…

ИСТОЧНИК KP.RU

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