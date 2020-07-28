Дочь Алека Болдуина выложила в Инстаграм свои самые страшные снимки, чтобы показать, как она выглядит без фотошопа

На глянцевых фотосессиях Айленд выглядит идеально. А на папарационных снимках - совсем по-другому. Фото: Инстаграм.

Дочь голливудских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер выросла настоящей красавицей. 24-летняя Айленд – не такая хрупкая и утонченная, как ее мама, звезда фильма «9 с половиной недель». Она – девушка с аппетитными округлостями, что называется «кровь с молоком». Тем не менее, пышные формы не помешали белокурой наследнице громкой фамилии стать успешной фотомоделью. Айленд снимается для рекламы и глянцевых журналов и во время фотосессий получается безупречно. А вот как девушка выглядит на самом деле, на днях показали папарацци, подкараулившие Айленд на пляже.

Получившиеся кадры едва ли можно назвать красивыми: на них у девушки заметен жирок и намечающийся целлюлит. Любая звезда, увидев такие фото в Интернете, впала бы в депрессию. Но только не Айленд. Вместо того, чтобы клеймить папарацци, она опубликовала в Инстаграме кадры, на которых она получилась особенно плохо. И объяснила подписчикам, насколько важны свет и правильная поза. Именно они (вместе с ретушью) делают фигуру в кадре идеальной.

- Люди, помните, что освещение — это всё, а медиа всегда хотят, чтобы люди выглядели ужасно на снимках, - написала Айленд. - Я так устала от постоянных попыток пристыдить меня за моё тело. Разве у нас мало чего происходит в мире? Как они вообще успевают следить за другими. Да, у меня раны от бритвы, да, у меня нет идеального пресса (я работаю над этим), и да, я бледная, как поганка, и мне плевать на это. А они пусть найдут хобби получше и начнут разделять взгляды бодипозитива.

Подписчики поддержали девушку и поблагодарили ее за то, что она поделилась на своей страничке честными кадрами без фотошопа. Многие поклонники прекрасно понимают, что невозможно выглядеть безупречно 24 часа в сутки. И идеальные картинки на страницах глянца – это результат работы целой команды, приложившей массу усилий для того, чтобы модель смотрелась как «девушка мечты».

Айленд не раз отбивалась от нападок критиков, уверяющих, что она слишком толстая и некрасивая для того, чтобы работать моделью. Хейтеры открыто говорят, что если бы не известные родители, Айленд никогда не попала бы в объективы профессиональных фотографов. Девушке приходится постоянно держать удар и доказывать, что она способна сделать модельную карьеру и без помощи славы ее семьи. Айленд может похвастаться внушительным модельным портфолио, большую часть которого составляют снимки в нижнем белье или топлесс.

Однажды Айленд не выдержала и опубликовала на своей страничке развернутый пост, в котором написала, что гордится своими формами и любит их за то, что они натуральные. И вообще, она ратует за то, чтобы на страницах глянца царили не худосочные «скелеты», а красивые здоровые женщины с естественными фигурами.

Детство Айленд нельзя назвать спокойным: ее родители развелись, когда девочке было всего семь лет. Она болезненно переживала их разрыв и долго конфликтовала с отцом. В 12 лет Айленд и вовсе перестала с ним общаться — после того, как в 2007 году Алек оставил ей на автоответчике гневное сообщение и обозвал «неблагодарной маленькой свиньей». Девочка тогда пропустила запланированный телефонный разговор с отцом, и Болдуин таким образом выплеснул свой гнев. Папа с дочкой помирились лишь много лет спустя, когда девушке исполнилось 17 лет.

Сейчас Айленд отлично ладит с Болдуином и с его новой семьей. В 2012 году Алек женился на инструкторше по йоге Хиларии Томас. У пары родилось четверо детей и сейчас уже на подходе пятый.