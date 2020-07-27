Компания «Эн+ Рециклинг» объяснила причины иска к Natura Siberica

Экстренные службы работали на месте более 11 часов: для тушения привлекались пожарный поезд и авиация. 80% всей промзоны сгорела.

Полностью был уничтожен и главный корпус завода вместе с дорогостоящей производственной линией и всем оборудованием. Изначально пожар вспыхнул в помещениях, которые арендовала компания «Первое решение», она больше известна как производитель косметики под брендами «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Shop. В результате владелец завода – компания «Эн+ Рециклинг» - была вынуждена подать иск против виновника страшного пожара.

— Согласно условиям договора аренды, арендатор несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и противопожарных мер в арендуемом помещении. Между тем на арендуемых площадях компания «Первое решение» хранила горючие материалы — пластиковые бутылки для упаковки косметической продукции, — сообщили в компании «Эн+ Рециклинг».

Фирма «Первое решение» заявила, что иск может привести к полной остановке ее деятельности и закрытию косметических производств и магазинов. Истец с этим утверждением категорически не согласен.

— Полученные «Эн+ Рециклинг» обеспечительные меры никак не препятствуют производственной деятельности «Первого решения» и не оказывают «разрушительного воздействия» на бизнес, поскольку касаются только запрета на отчуждение исключительных прав на товарные знаки. Иск никак не связан с брендом Natura Siberica, потому что данный бренд зарегистрирован совсем на другую компанию. Требования к этой компании отсутствуют. Товарные знаки «Natura Siberica» никто не арестовывал, — пояснили представители «Эн+ Рециклинг».

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на которое ссылается «Первое решение», отменено прокуратурой.

— В действительности «Первое решение» сразу после пожара предприняло недобросовестную попытку скрыть свои активы и быстро перевести бизнес на другое лицо. После принятия Арбитражным судом Московской области иска к «Эн+ Рециклинг» о взыскании убытков к производству «Первое решение» обратилось в Роспатент с заявлением о перерегистрации своих товарных знаков на другую компанию. Только благодаря тому, что Роспатент был своевременно уведомлен о наличии спора, отчуждение товарных знаков удалось приостановить, — указано в официальном заявлении владельцев здания.

Исходя из вышесказанного, «Эн+ Рециклинг» считают запрет на отчуждение брендов в качестве обеспечительных мер оправданным. Истец также внес на депозит суда встречное обеспечение. В компании называют сумму предъявленного иска абсолютно обоснованной. В ее основу легла оценка стоимости имущества, которое уничтожено в пожаре.

— У компании есть оценка стоимости имущества, которое было уничтожено в пожаре. Необходимо также помнить и о тех потерях, которые «Эн+ Рециклинг» несет в результате того, что он не может функционировать. И речь идет не об ангаре, а об огромном действующем заводе. По предварительным оценкам восстановление полностью уничтоженных огнем производственных площадей компании может продлиться до 2022 года. Крупное производство остановлено минимум на два года. Мы расцениваем действия «Первого решения» в СМИ и соцсетях как чистой воды популизм, призванный отвлечь внимание от реальных фактов с целью уйти от ответственности и оказать давление на суд, — заявили в ООО «Эн+ Рециклинг».