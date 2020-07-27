Лже-агент Елены Темниковой развел на деньги блогера

В полицию обратился 28-летний бьюти-блогер и менеджер проектов Антон Северин. Мужчина рассказал правоохранителям, что стал жертвой мошенников, которые, прикрываясь именем известного концертного директора Табриза Шахиди, а также звездой Еленой Темниковой, смогли выманить у Антона крупную сумму денег.

Все началось, когда в мессенджере Антону написал человек, представившийся Табризом Шахиди, концертным директором российских звезд. Аватарка профиля и номер телефона (поддельный, как стало известно позже) ввели блогера в заблуждение и Антон решил, что действительно общается с известным менеджером. Лже-Табриз предложил блогеру рекламные посты в инстаграме певицы Елены Темниковой по очень выгодной цене, которая Антона вполне устроила. Незнакомец переключил блогера на своего помощника, который и вовсе развеял все сомнения Антона, приводя известные фамилии, статистику и данные страниц Темниковой.

Певица Елена Темникова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Антон решил сотрудничать, и перевел 40 000 рублей предоплаты на указанный мошенником банковский счет. После перевода блогер почувствовал неладное, и не зря. Буквально через несколько минут вся переписка была удалена, а номера телефонов больше не отвечали. Антон связался с настоящим концертным директором Табризом Шахиди, который и объяснил мужчине, что его обманули и что сейчас это очень популярный вид мошенничества», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного, который обманом выманил у бьюти-блогера крупную сумму денег и скрылся. Оперативникам предстоит выяснить все детали случившейся аферы.