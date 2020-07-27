2020-07-27T19:21:02+03:00
Общество

В Москве создали сайт для раздельного сбора мусора

Отдельное внимание на сайте уделено познавательным программам для детей
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
В Москве стал доступен сайт о раздельном сборе отходов. Фото: shutterstock.com.В Москве стал доступен сайт о раздельном сборе отходов. Фото: shutterstock.com.
Изменить размер текста:

В Москве стал доступен сайт о раздельном сборе отходов в формате лендинг-страницы. На чистая-москва.рф можно найти полезные советы по сортировке ТБО, публикации в СМИ, адреса пунктов приема опасных отходов - батареек, градусников, лампочек - и многое другое.

- В лендинге собрана вся актуальная информация о программе раздельного сбора отходов. Там можно найти полезные советы по сортировке, памятки, которые легко скачать или распечатать, чтобы всегда иметь под рукой, ссылки на самые интересные публикации в СМИ, посвященные раздельному сбору, адреса пунктов приема батареек, градусников и лампочек, ответы на популярные вопросы - этот раздел регулярно пополняется, - рассказала пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Отдельное внимание на сайте уделено познавательным программам для детей. Так, в разделе "Видео" опубликованы мультфильмы и анимационные ролики о раздельном сборе отходов, а также представлены видео, популяризирующие ответственный подход к утилизации отходов, с участием известных людей, в том числе Николая Дроздова, Марии Кожевниковой, Алексея Ягудина и других знаменитостей.

Напомним, с начала 2020 года в Москве работает программа по раздельному сбору мусора. За видео неправильного вывоза раздельного мусора можно получить 5 тысяч рублей.

Еще больше материалов по теме: «Экология: Чистая страна»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Минпросвещения посоветовали школам отказаться от проведения массовых мероприятий до конца года
Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье
В библиотеках уберут из общих залов книги 18+
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии
В России вырос спрос на "золотые паспорта" на фоне пандемии коронавируса
Обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус
ВКонтакте впервые открывает блогерский дом
В Москве за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков
В Госдуме объяснили, почему Германия против возвращения РФ в G7
Российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик США
Россиян предупредили об "опасном" солнце в ближайшие дни
Польша выходит из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Врач назвал три причины, почему дети менее восприимчивы к коронавирусу, чем взрослые
Трамп обвинил СМИ в искажении информации по протестам в Сиэтле
В ОП напомнили о важности традиционного формата обучения
Депутат Госдумы оценил эффективность формата "Большой восьмерки"
Японские модели размера плюс сайз записали пародийный клип на песню Леди Гаги и Арианы Гранды
Аналитик рассказал, какой курс валют установится в августе
Инфекционист оценил риски детей заразиться коронавирусом в школе
Взрыв прогремел на заводе фармацевтической компании Китая
В США начались самые масштабные клинические испытания вакцины от коронавируса
Генпрокуратора выявила более 600 случаев необоснованного завышения цен на продукты за полгода
Минпросвещения рассказало, как начнется учебный год в школах
В Ухане уничтожили доказательства вспышки коронавируса, считает китайский врач
Каждый второй молодой россиянин не хочет, чтобы его семья походила на ту, в которой он рос
Глава РАН назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в России
Роспотребнадзор изучит данные о новом «агрессивном» типе коронавируса во Вьетнаме
В Москве из-за сильного ливня затопило станцию метро «Ботанический сад»