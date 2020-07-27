В Москве создали сайт для раздельного сбора мусора

В Москве стал доступен сайт о раздельном сборе отходов в формате лендинг-страницы. На чистая-москва.рф можно найти полезные советы по сортировке ТБО, публикации в СМИ, адреса пунктов приема опасных отходов - батареек, градусников, лампочек - и многое другое.

- В лендинге собрана вся актуальная информация о программе раздельного сбора отходов. Там можно найти полезные советы по сортировке, памятки, которые легко скачать или распечатать, чтобы всегда иметь под рукой, ссылки на самые интересные публикации в СМИ, посвященные раздельному сбору, адреса пунктов приема батареек, градусников и лампочек, ответы на популярные вопросы - этот раздел регулярно пополняется, - рассказала пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Отдельное внимание на сайте уделено познавательным программам для детей. Так, в разделе "Видео" опубликованы мультфильмы и анимационные ролики о раздельном сборе отходов, а также представлены видео, популяризирующие ответственный подход к утилизации отходов, с участием известных людей, в том числе Николая Дроздова, Марии Кожевниковой, Алексея Ягудина и других знаменитостей.

Напомним, с начала 2020 года в Москве работает программа по раздельному сбору мусора. За видео неправильного вывоза раздельного мусора можно получить 5 тысяч рублей.