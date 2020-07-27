2020-07-27T15:10:36+03:00
Происшествия

За фальшивый техосмотр начнут сажать

Организаторам такого бизнеса грозит шесть месяцев колонии
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Делая ТО выбирайте официальный сервисный центр.Делая ТО выбирайте официальный сервисный центр.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России вступили в силу поправки в Уголовный Кодекс РФ, которые касаются наказания организаций, осуществляющих техосмотр автотранспорта без аккредитации Российского союза автостраховщиков.

За участие в подобном незаконном бизнесе можно будет получить 300 тысяч рублей штрафа или арест с обязательными работами до 480 часов.

Отметим, что реальный срок с ограничением свободы рискую получить предприниматели, по вине которых будет нанесен крупный ущерб гражданам, организациям или государству, а также в случаях, связанных "с извлечением крупного дохода".

Тем, кто организовал оформление техосмотра на неисправный транспорт, что впоследствии привело в аварии или другим печальным последствиям, будет грозить реальный срок - до 6 месяцев колонии.

Отметим, что уже сегодня сотрудники Госавтоинспекции начнут профилактические рейды, в ходе которых будут проверять диагностические карты транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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