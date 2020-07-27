2020-07-27T17:29:31+03:00
Звезды

Модельер Вячеслав Зайцев мужественно борется с тяжeлой болезнью

В последнее время 82-летний кутюрье с трудом ходит
Ольга ЛИБГАРДТ
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Модельер Вячеслав Зайцев несколько лет борется с тяжелым недугомМодельер Вячеслав Зайцев несколько лет борется с тяжелым недугомФото: Алена МАРТЫНОВА
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Модельер Вячеслав Зайцев несколько лет борется с тяжелым недугом. Страдающий болезнью Паркинсона кутюрье давно не посещает публичные мероприятия и практически не выходит из своего роскошного дома. Поэтому Вячеслава Михайловича навещают друзья. На днях к нему в гости приехала Татьяна Михалкова.

Супруга Никиты Михалкова сняла небольшой ролик о том, как живет Вячеслав Зайцев. Судя по видео, изо дня в день кутюрье все сложнее передвигаться по дому самостоятельно. Он буквально еле ходит и с трудом говорит. А с лестницы своего трехэтажного особняка спускается при помощи специального кресла.

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В гостях у всеми любимого Вячеслава Зайцева в дом-музее в Каблукого
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"В гостях у всеми любимого Вячеслава Зайцева в дом-музее в Каблуково. Любим, ценим и уважаем!", - написала Михалкова в блоге. Она также разместила несколько фотографий, сделанных в поместье модельера. Как известно, супруга Никиты Сергеевича 50 лет назад работала моделью, а Зайцев в те годы делал свои первые шаги в мире моды.

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Лето!
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На территории усадьбы много деревьев и кустарников. Двор буквально утопает в цветах. Ну и конечно поражает воображение внутреннее убранство дома. Натуральное дерево, мраморные полы, лепнина и прочие атрибуты роскоши окружают хозяина поместья.

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В шикарный дом площадью в девять тысяч квадратных метров Зайцев переехал около 20 лет назад. В особняке модельера собраны раритетные и антикварные вещи, в том числе старинные костюмы, по которым можно изучать историю моды.

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Шикарный дом Вячеслава Зайцева
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Сейчас главной поддержкой для Вячеслава Михайловича являются сын Егор и внучки Мария и Анастасия. "Каждый вечер Маруся звонит мне, чтобы спросить, как дела, как здоровье, пожелать спокойной ночи. Удивительно: она делает это каждый вечер! Если этого не происходит, я начинаю тревожиться", - делился Зайцев в одном из интервью.

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Несмотря на недуг модельер продолжает работать. Он выступает в качестве эксперта в телепередачах, пишет мемуары и пристально следит за модой. Даже в домашней обстановке Зайцев одет с иголочки и выглядит настоящим модником.

Тяжелобольной Вячеслав Зайцев не может передвигаться по дому самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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