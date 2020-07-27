Норвежский террорист Андерс Брейвик намерен заработать на мемуарах: он не первый в списке авторов-убийц

Почти девять лет назад в Норвегии произошел один из самых страшных терактов в мире. Норвежец Андерс Брейвик взорвал бомбу у здания правительства в столице страны, Осло (погибли восемь человек), а затем отправился на остров Утойя, где расстрелял еще 69 юношей и девушек из молодёжного лагеря.

Суд приговорил Брейвика к максимально возможному в Норвегии наказанию: отправил в тюрьму на 21 год с возможностью бессрочного продления. Ни пожизненного заключения, ни смертной казни в Норвегии нет. В тихом и спокойном королевстве никто и не предполагал, что может произойти что-то такое, за что придется держать человека в тюрьме чуть больше двух десятков лет. Брейвик ведет себя в тюрьме примерно, жалуется лишь на недостаточно горячий кофе, так что вряд ли ему грозит продление срока. А даже если такое и случится, то норвежские тюрьмы известны своими комфортными условиями, и у Брейвика есть возможность спать в отдельной спальне, заниматься в спортзале, пользоваться ноутбуком (правда, без подключения к Интернету).

У здания правительства Норвегии в первые минуты после взрыва.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказавшись в тюрьме, Брейвик объявил, что засядет за написание автобиографии. И это был не первый письменный труд террориста. Ранее из-под его пера вышел 1500-страничный манифест под названием «2083 - Европейская декларация независимости».

На этот раз он решил не слишком обременять себя писательским трудом и разослал десяткам издателей и журналистов письма, в которых предлагает им написать о нем книгу. Брейвик также выражает готовность передать авторам все права как на книгу, так и на фильм, который, возможно, будет снят на ее основе. Просит он за все это 86 млн. норвежских крон (более 700 млн. рублей).

Обмануть Брейвика никто не сможет: согласно норвежского законодательству получить доступ к материалам следствия после того, как суд вынесет свой приговор, можно только с разрешения осужденного.

Брейвик - далеко не единственный преступник, который стремится прославиться на литературном поприще. Многие серийные убийцы самостоятельно трудились над своими мемуарами, кое-кто прибегал к помощи журналистов, которые расшифровывали сделанные аудиозаписи.

А кто еще из знаменитых душегубов пристрастился к литературному жанру? Почему и откуда появилась у них тяга к творчеству?

КУЛЬТОВЫЙ МОНСТР

В США Чарльз Мэнсон и его «Семья» стали частью поп-культуры. О нем и его секте, в большинство которой составляли молоденькие девушки, снимают фильмы и сериалы. Один из самых известных - «Водолей» с Дэвидом Духовным в главной роли. О Мэнсоне вспомнил и Квентин Тарантино, представивший недавно киношедевр «Однажды в Голливуде». О злодее написано более 50-и книг, бессчетное количество песен, снят не один десяток документальных фильмов.

Чарльз Мэнсон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Расцвет» Мэнсона пришелся на конец 1960-х годов. Он мнил из себя гениального музыканта, представал перед поклонницами в образе просвещенного гуру. В основном, члены «Семьи» промышляли разбоем и воровством. Но иногда они совершали и кровавые преступления. Самым известным стало убийство жены режиссера Романа Полански, Шэрон Тест, которая была на восьмом месяце беременности, и ее троих друзей. Буквально на следующий день случилась еще одна бойня: были зверски зарезаны владелец сети продуктовых магазинов Лено Ла-Бьянки и его жена.

В убийствах сам Мэнсон не принимал участия, но и его, и непосредственных исполнителей приговорили к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение.

46 лет Мэнсон провел за решеткой. Находясь там, он надиктовал свою биографию с названием «Чарльз Мэнсон. Подлинная история жизни, рассказанная им самим». Книгу написал журналист Нуэль Эммонс, у которого были аудиозаписи откровений Мэнсона, но повествование в книге ведется от первого лица.

ПАРА ДЕТОУБИЙЦ

Маньяки и серийные убийцы чаще действуют в одиночку, но бывают и те, что творят злодеяния в паре. Британцы Ян Брэйди и Майра Хиндли были одними из таких. Жертвами этой парочки в середине 1960-х годов стали пятеро детей. Но следствие полагает, что жертв могло быть больше.

Их дуэт был довольно странным. Брэйди был обычным биржевым клерком, самостоятельно штудировал книги по бухучету и учил немецкий. увлекался нацистской философией и поклонялся Гитлеру. Хиндли служила секретаршей, но и не гнушалась заниматься проституцией. Встретившись, они поняли, что нашли друг друга: оба - садисты, склонные к сексуальным извращениям.

Ян Брэйди и Майра Хиндли.Фото: ru.wikipedia.org

Брэйди и Хиндли похищали детей, насиловали их и убивали. Жуткие крики, которые малолетние жертвы издавали под пытками, парочка записывала на магнитофон. Впоследствии кассеты с этими леденящими кровь записями стали ключевой уликой. Оба убийцы были приговорены к пожизненному заключению.

19 лет спустя, в ноябре 1985 года, Брэйди признали ненормальным и перевели из тюрьмы в закрытую психиатрическую больницу. Там он дал интервью, признавшись в убийстве еще двух детей. Затем написал письмо в BBC, в котором упомянул, что совершил еще пять убийств. Но его причастность к ним так и не смогли доказать. В 2017 году Брэйди умер в возрасте 79 лет, находясь в психиатрической лечебнице.

После смерти Хиндли в начале 2000-х годов одно из американских издательств выпустило книгу «Врата Януса: анализ серийных убийств». Ее написал Ян Брэйди. Выход мемуаров убийцы возмутил британцев. Так и осталось неясным, почему Ян ждал для этого смерти напарницы.

ИСТИННОЕ «Я»

Убийца Марк Чепмен для одних стал кумиром, для других злодеем. В декабре 1980 года Чепмен пятью выстрелами убил музыканта Джона Леннона.

Марк Чепмен, убийца Джона Леннона.Фото: ТАСС

В детстве Чепмен был битломаном, собирал пластинки любимой группы. Но после распада «Битлз» американец стал набожным христианином, его возмущали слова Леннона, мол, «Битлз» более популярны, чем Иисус. Чепмен бредил ненавистью к Леннону. В какой-то момент даже поверил, что он и музыкант - это один и тот же человек. И решил избавиться от «двойника».

Для реализации своего кровавого плана Чепмен перелетел через Тихий океан - из штата Гавайи в Нью-Йорк, где в арке нью-йоркского жилого дома с названием «Дакота» и застрелил Леннона.

Убийство принесло Чепмену небывалую славу, у него появились поклонники, его до сих пор заваливают письмами. О нем сняли фильмы - «Убийство Джона Леннона» и «Глава 27». Чепмен неоднократно давал интервью крупным изданиям, а в 2002 году одна из его «исповедей» вошла в документальный фильм «Джон Леннон: Несущий весть».

- С одной стороны, имелся этот человек, добившийся славы и успеха, и у ног которого был весь мир, а с другой — я - ничтожная личность, прозябающая на задворках этого мира. Во мне что-то надломилось, и я, помнится, подумал, что найду свое истинное «я», если убью Джона Леннона, - сетовал убийца.

О все новых подробностях того злополучного дня Марк Чепмен рассказывает во время судебных заседаний, на которых рассматривается его очередное ходатайство о досрочном освобождении. После 20-летнего срока Чепмен получил право подавать прошение о помиловании. Но много лет подряд судьи отказывают ему в этом.

ИМЕНА НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ

В современной России самым кровавым убийцей считается «ангарский маньяк» Михаил Попков, приговоренный судом к пожизненному заключению за 22 убийства и два покушения на них. Впоследствии Попков признался еще в 59 убийствах.

"Ангарский маньяк" Михаил Попков.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Ангарский маньяк» охотно общается с прессой, но всякий раз просит за разговор деньги. Средний ценник – 5000 рублей. Как рассказывала адвокат осужденного, это его единственный способ заработать на сигареты, продукты и сборники кроссвордов из тюремной лавки.

У обреченного на небо в клеточку до конца жизни Попкова есть и творческие амбиции:

- Я не теряю надежды, что появится психиатр, который захочет что-то дописать в учебник криминалистики, или какие-нибудь дяденька или тетенька, которые захотят написать художественную книжку, - заявил в одном из интервью Попков.

В этом году состоится премьера сериала «Хороший человек», основанного на истории «ангарского маньяка».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей Нурисламов, психиатр:

- Маньяки и серийные убийцы вынашивают методы убийства годами, они об этом постоянно думают. Это не убийство в рамках импульса или по пьянке. Это происходит не на эмоциональном уровне, а долгое время вынашивается, строятся концепции - как отомстить этому бренному миру. Существует целый перечень мыслей, которые такие люди хотели бы выложить на бумагу и поделиться ими.

На месте норвежских издательств, я бы направил ответ Брейвику, в котором отказал бы террористу в общественной трибуне. Написал бы, что его литературный труд неинтересен. Да и сам он обществу не интересен. Психиатры определили его как обычного трехлетнего ребенка, заигравшегося в солдатики, который до сих пор переживает, что его отец когда-то использовал его мать.