Подмосковье чтит память защитников столицы

Накануне 75-летия Победы в Великой отечественной войне и в преддверии 80-летия героической обороны Москвы осенью 1941 года многие любители истории и просто неравнодушные жители Подмосковья обсуждали тему боев по Звенигородскому направлению.

Две точки зрения на события тех дней привели к жарким спорам в соцсетях. Одни любители истории утверждали, что этот рубеж в Одинцовском районе стал самым близким местом к столице, куда смогли прорваться гитлеровцы, другие же придерживались классического для советской историографии мнения, что этим направлением было Ленинградское в районе г. Химки.

Сегодня на месте упомянутых событий находится легендарный Московский конный завод №1, руководство которого не могло остаться в стороне от жаркого спора и решило прояснить ситуацию у специалистов.

Директор МКЗ N1 Юрий Борисович Прохоров обратился в Государственный академический университет гуманитарных наук и Институт российской истории РАН с запросом – уточнить места боевых действий на подступах к Москве (осенью 1941 года). Положительный отзыв полученным материалам дали ректор ГУАГН, член Российского исторического общества Денис Фомин-Нилов и доктор исторических наук профессор М.Ю.Мягков.

В результате проведенных исследований был получен однозначный ответ.

Села Палицы-Аксиньино-Грязи (и деревня Маслово) не были рубежом максимального продвижения Вермахта к Москве в ноябре-декабре 1941. На этой линии боевые действия носили локальный характер, перед войсками ставились только тактические задачи.

Наиболее близко немецкие войска подошли к столице в районе г. Химки, куда прорвалось несколько вражеских танков и в районе Красной поляны, где им удалось на некоторое время закрепиться.

Тем не менее район деревни Маслово имеет мемориальное значение, поскольку именно здесь войска Вермахта были остановлены на Звенигородском направлении в зоне боевых действий 5-й армии генерала Говорова.

«Выводы, сделанные авторами исследования, следует признать безусловно достоверными и порекомендовать соответствующим органам исполнительной власти предпринять все меры для увековечивания памяти тех событий, сохранения и поддержания в хорошем состоянии уже установленных на данной территории мемориалов и памятников», – отметил ректор ГАУГН, член Российского исторического общества Денис Фомин-Нилов.

Ранее малоизвестные материалы из военных архивов дали историкам и дополнительные факты.

Так, на Звенигородском направлении наиболее важными в стратегическом отношении населенные пункты были деревни Чесноково, Юрьево и Маслово, где и проходили наиболее кровопролитные и ожесточенные бои.

Исследователи отмечают, что полученные ими данные ни в коей мере не умаляют героизма и стойкости бойцов и командиров частей 5-ой армии на звенигородском направлении, которые ценой собственной жизни спасали Москву от жестокого врага, его кровожадной и человеконенавистнической идеологи.