Ожидание и реальность: как Семенович, Королева и другие звезды выглядят без инстаграм-фильтров

Несколько месяцев карантина знаменитости на все лады развлекали публику в Инстаграме. Казалось, мы знаем о них все: содержимое тарелок и онлайн-посылок, убранство домов, причины размолвок с заклятыми друзьями... Но самое главное - как выглядят наши кумиры - осталось скрыто. Если раньше звезды фотошопили только фото, то по новой моде ретуши подвергают и видео - снять ролик без фильтров уже считается неприличным. А что, удобно: не надо ни краситься, ни делать укладку. Но без фарфоровой кожи, роскошной шевелюры, осиных талий и идеальных зубов звезд просто не узнать: два разных человека!

Так, на днях свой 50-й день рожденья отметил Андрей Григорьев-Апполонов. К своему полтиннику Рыжий "Иванушка" готовился заранее: завязал с алкоголем, ударился в пилатес и пешие прогулки. Сбросил три кило, посвежел, повеселел и даже завел 19-летнюю пассию. Но Ольге Бузовой, гулявшей на юбилее в числе трех сотен гостей, этого показалось мало: на совместном кадре поющая ведущая подретушировала не только себя, но и именинника, да так, что он стал выглядеть моложе нее. А вот экс-"фабрикантка" Саша Савельева показала Рыжего а-ля натюрель. Как шутят в Сети, тест на дружбу - "зафотошопь ближнего своего, как самого себя" - она не прошла...

Рыжий Иванушка в Инстаграме Ольги Бузовой и Саши Савельевой.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не меньше "Иванушки" народ поразил его гость Григорий Лепс. Любитель "рюмки водки" всего на 8 лет старше, а кто даст? "Папа и сын", - вынесли блогеры вердикт заметно сдавшему за карантин Лепсу.

Григорий Лепс в соцсетях и реальной жизни - два разных человека.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наташа Королева на прошлой неделе появилась на выпускном в Парке Горького вместе с сыном Архипом, который впервые спел на большой сцене. Видимо, знаменитая мама была так счастлива и взволнована, что фотоотчет в Инстаграме "затюнинговала" по максимуму, став похожей скорее на сестру 18-летнего Архипа.

Таисия Повалий в свои 55 - одна из главных звезд на украинской сцене. Артистка, чьи хиты в дуэте с Басковым когда-то рвали хит-парады, по понятным причинам в России не появляется. Зато Повалий зажигала на прошедшем "Славянском базаре" в Витебске, и эта встреча показала все, что скрыто: и возрастные морщинки, и следы пластических операций.

Таисия Повалий в Инстаграме и реальной жизни. Фото: Екатерина Чичеткин, ИА InterMedia.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Белорусский фестиваль стал дебютом после карантина и для Анны Семенович. За несколько месяцев без гастролей самая аппетитная звезда нашего шоу-бизнеса успела полежать в клинике для похудения, где изнуряла себя голодом и болезненными процедурами, и даже съездить в отпуск в Сочи. Однако, несмотря на все старания, в жизни певица оказалась далека от тех форм, что демонстрирует в Инстаграме.

Анна Семенович в Сети и на сцене "Славянского базара".Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лолита на репетиции "Славянского базара" тоже удивила поклонников. Артистка хоть и скинула после развода около 15 кило, но, как отметили в соцсетях, похудела не везде. "Ноги стройные, но откуда живот?", - гадают подписчики. Впрочем, у женщины без комплексов может быть секрет, известный всем худеющим, - хорошее утягивающее белье.

Лолита в Инстаграме и на фестивале в Витебске.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анфиса Чехова, отдыхая на Черном море, радовала подписчиков снимками в бикини, но в реальной жизни обладательницей такой точеной талии она не является. На открытии косметологического центра в Краснодарском крае телеведущая предстала без своих любимых экстремальных изгибов.

Анфиса Чехова с фотошопом и без. Фото: Инстаграм vvi_sa_doktorФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Иосиф Пригожин за время карантина прибавил несколько кило, которые обнаружились на открытии нового ресторана Тимати. Впрочем, продюсер уже объявил, что садится на строгую диету: "101 килограмм - это уже перебор".

Иосиф Пригожин заметно поправился на изоляции.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

БЫЛ СЛУЧАЙ

Д'Артаньяна не узнали без шляпы

Михаил Боярский Инстаграмом почти не пользуется, фильтрами и подавно. Но с 71-летним актером сыграл злую шутку его любимый образ - шляпа и очки. Изолировавшись на даче с семьей, знаменитый "мушкетер" забыл про имидж, и записал обращение к поклонникам в неожиданном виде. Внешний вид оказался настолько непривычным, что народ пришлось успокаивать.

Михаил Боярский в непривычном образе без очков и шляпы.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Да не болен я, - оправдывался потом Д'Артаньян. - Просто в зеркало давно не смотрел, мне все равно, как я выгляжу...