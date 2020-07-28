2020-07-28T03:45:40+03:00
Политика

Михаил Дегтярев: Да, это я пригласил Сергея Шнурова в Хабаровск. Хоть мы и не были знакомы

Врио губернатора Хабаровского края - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
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Сергей Шнуров в ХабаровскеСергей Шнуров в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН
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- Михаил Владимирович, у вас там в Хабаровске сейчас Сергей Шнуров. Вы с ним уже встречались?

- Конечно, я с Сергеем встречался. Он через своих продюсеров запросил интервью - он же сейчас главный редактор одного из телеканалов. Я Сергея Шнурова пригласил в Хабаровск. Он по моему приглашению сюда прилетел. Хоть мы и не были знакомы. Это правда.

Интервью планировалось на вечер. Но из-за сложного графика пришлось его передвинуть на обед.

В обед я интервью дал. (Скоро оно выйдет.) И мы с Сергеем расстались - дальше он пошёл гулять по Хабаровску и снимать фильм.о городе.

- Понял. Долго продолжалось интервью ваше Сергею Шнурову.

- Ну, минут 30, наверное...

- Да? Так мало?

- Может, 40.

- Ну, чего-то такого сенсационного вы ему наговорили или нет?

- Да, в принципе, сказал всю правду. Все, как есть...

И о себе, и об отношениях с моим предшественником, и об отношениях с Владимиром Вольфовичем. Ну, и было несколько личных вопросов. И - идеологических, в том числе.

О хозяйстве, практически, не говорили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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