2020-07-28T11:25:01+03:00
Происшествия

Москвичка спаслась от маньяка, сильно покусав его

Девушка буквально зубами вырвала свою свободу
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Фото: Тимур ХАНОВ
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Все случилось поздним вечером на западе столицы. Менеджер одного из крупных банков Ксения П.* возвращалась домой после работы, когда около одного из домов по улице Аминьевское шоссе на нее напал неизвестный.

Мужчина подбежал к девушке сзади, крепко схватил и повалил на землю, после чего стал трогать за интимные места. Ксения не растерялась и стала активно сопротивляться маньяку, однако силы были не равны, и мужчина продолжал пытаться изнасиловать испуганную москвичку. Тогда Ксения улучила удачный момент и со всей силы укусила своего мучителя. От внезапной боли маньяк растерялся и ослабил хватку, что позволило девушке вырваться и сбежать.

«Сразу после нападения пострадавшая Ксения П.* позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Незамедлительно на место была направлена оперативная группа. Задержать маньяка по горячим следам не удалось, неизвестный скрылся. В настоящий момент его разыскивает полиция», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По факту случившегося нападения следственным комитетом по городу Москва ведется проверка. Устанавливаются все детали произошедшего. Оперативники разыскивают маньяка, напавшего на девушку на западе столицы.

* - имя изменено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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