2020-07-28T13:22:31+03:00
Общество

Министр строительства и ЖКХ проверил, как в Оренбурге строят объекты нацпроекта «Жилье и городская среда»

Владимира Якушева в рабочей поездке сопровождает глава региона
Анна ГЛАДКИХ
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Владимира Якушева в рабочей поездке сопровождает глава региона. Фото: minstroyrf.gov.ruВладимира Якушева в рабочей поездке сопровождает глава региона. Фото: minstroyrf.gov.ru
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Глава Минстроя России Владимир Якушев прибыл с рабочей поездкой в Оренбург. В сопровождении губернатора Дениса Паслера, министр побывал на объектах национального проекта «Жильё и городская среда» и осмотрел н новые комплексные застройки. Также министр побывал на стройплощадке самого крупного социального проекта в регионе за 20 лет. Общая площадь комплекса зданий новой областной детской больницы составит 49,5 тысячи квадратных метров. На ее возведение отведено 15 гектаров земли на улице Гаранькина.

Делегация побывала также в сроящемся ЖК «Акварель» в Северо-Восточном жилом микрорайоне Оренбурга, и на стройплощадке будущей школы, в которой смогут получать знания 1 135 учеников. Как отметил глава Минстроя России Владимир Якушев, в сфере жилищной застройки и формирования комфортной городской среды у региональной команды есть много наработок и проектов.

- Наращивание темпов жилищного строительства – один из основных вопросов повестки сегодняшнего дня. Президент России обозначил нам горизонт планирования до 2030 года. И чтобы к 2024 году выйти на показатель в 100 миллионов квадратных метров жилья, нам нужно больше строящихся площадок: комфортных и обеспеченных социальной инфраструктурой, - добавил министр.

Один из наиболее ярких примеров комплексного освоения территории, это как раз застройка СВЖР Оренбурга. С 1999 по 2020 год здесь построили и сдали около двух миллионов квадратных метров жилья. Территорию обеспечили инженерными коммуникациями и социальными объектами: построили 18 километров автомобильных дорог и 2 детских сада. Деньги на эти цели направлялись по программе стимулирования жилищного строительства.

В ходе визита Владимир Якушев также посетил набережную реки Урал 1,1 километра которой сейчас реконструируют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь благоустраивают участок от Паромного переулка до автомобильного моста. Уже в этом году будут готовы зоны отдыха, пляж, детские площадки, беговые и велодорожки, спортивные площадки и удобная парковка. На следующий год запланировано благоустроить участок от пешеходного моста до улицы Красная площадь.

В Оренбурге также планируют благоустроить площадь имени Ленина и парк Железнодорожников. В ходе визита Министру представили проекты работ.

- Запросы, которые поступают от жителей, чаще всего касаются создания новых общественных пространств и благоустройства. Вс это – ключевые направления деятельности Минстроя России. Только при поддержке федерального ведомства и благодаря национальным проектам регион получает ресурс, необходимый для воплощения в жизнь масштабных проектов, которых ждут от нас оренбуржцы. Рассчитываем на дальнейшее продуктивное взаимодействие и поддержку из центра, - отметил Денис Паслер.

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