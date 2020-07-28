«Убить» печень красотой и сексом: где поджидает гепатит

Еще одна его «подлость» - иногда симптомов нет, и о болезни узнают, когда уже нужна трансплантация печени.

Как гепатит «убивает» печень

Вряд ли Барух Блумберг, сын эмигрантов из России, в детстве знал, что Всемирная организация здравоохранения выберет его день рождения, 28 июля, в качестве Международного дня борьбы с гепатитом.

Тем не менее именно он в 1964 году обнаружил поверхностный антиген гепатита В в крови австралийского аборигена во время изучения желтухи. Открытие и исследования принесли ученому Нобелевскую премию, а нам - понимание, что такое гепатит и как он передается.

В широком смысле гепатит - воспалительное заболевание печени, которое разрушает ее главные клетки - гепатоциты. Если организм не успевает «залатать» повреждения, их место занимает соединительная ткань. Результат - печень перестает нормально выполнять свои функции: перерабатывать белки, жиры и глюкозу, синтезировать желчь и гормоны, фильтровать кровь. Если болезнь запустить, фиброз может привести к полному отказу органа.

Воспаление можно спровоцировать, если перегрузить печень токсичными веществами, например, алкоголем или некоторыми лекарствами. Однако чаще причиной болезни оказывается именно вирус гепатита.

Самые распространенные его формы - A, B, C, D и E - передаются разными путями, не только через биологические жидкости, но и, например, через загрязненную воду. Гепатиты B и C попадают прямо в кровь через повреждения кожи или слизистых и считаются самыми опасными.

Вирусный гепатит может протекать без пожелтения кожи и глаз и проявлять себя только чувством усталости, расстройством сна и потерей аппетита. Иногда он вообще не выдает себя симптомами - были случаи, когда пациенты узнают о гепатите уже на стадии цирроза или трансплантации печени.

Как заразиться «красиво»

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, гепатитом В или С инфицированы 325 миллионов человек. Ежегодно от него умирают 1,4 миллиона человек - это сравнимо с населением столицы Урала Екатеринбурга.

Заразиться гепатитом можно, даже ведя здоровый образ жизни. Основной путь - косметические процедуры или медицинские вмешательства, при которых происходит контакт с кровью. Сюда входят маникюр, педикюр, косметологические инъекции, перманентный макияж, пирсинг и нанесение татуировок.

К сожалению, не все мастера следят за чистотой своих инструментов. Если на них осталось хоть немного зараженной крови клиента, риск передать «сюрприз» следующему довольно высок. Это же касается любых медицинских процедур и переливания. Кроме того, обе формы вируса могут передаваться при незащищенном сексе.

Как защититься от гепатита

Хронический гепатит В может вызвать цирроз и рак печени в течение первых пяти лет. Он не лечится, единственный выход - попытаться терапией отсрочить развитие осложнений, среди которых цирроз и рак печени. От гепатита B есть прививка - обычно ее делают детям, а взрослых вакцинируют, если они работают медиками или в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой.

Гепатит С стал полной противоположностью своего «коллеги» - он излечим, но от него нет вакцины. Тем не менее он также может в течение 15 - 30 лет привести к раку печени и циррозу, если перейдет в хроническую форму.

Основной принцип в защите от гепатитов В и С - исключить контакт с чужой кровью. Вероятность заражения хоть и не исчезает полностью, но снижается практически до нуля с помощью нескольких правил:

1. Не используйте любые чужие предметы личной гигиены, в том числе зубные щетки, бритвы и маникюрные ножницы.

2. У любого, кто проводит вам любые процедуры с нарушением целостности кожных покровов, должны быть либо одноразовые, либо стерилизованные герметично запакованные инструменты. Протирание инструмента спиртом или антисептиком - не стерилизация.

3. Пользуйтесь презервативами - хоть риск заразиться гепатитом при сексе ниже, чем при контакте с кровью, это не повод расслабляться.

Мифы о гепатите

Ноль контактов с чужой кровью - ключ к защите от гепатитов В и С, однако вирус - не повод отказываться от еды или объятий любимого человека. А вот к поцелуям стоит отнестись внимательнее. Гепатит породил несколько мифов, некоторые из них - правдивые:

Миф № 1 - Заразиться гепатитом можно через пробник помады.

Правда. Вероятность очень мала, но существует, особенно зимой, когда у многих людей на губах появляются трещинки и невидимые глазу микроповреждения. Наносите помаду на запястье - так вы убережете себя не только от гепатита, но и от многих других инфекций.

Миф № 2 - Комары и клещи переносят вирус гепатита.

Неправда. Даже если комар или клещ укусил инфицированного человека, в слюне насекомого вирус очень быстро погибнет. Но будьте осторожны - эти паразиты способны переносить возбудителей других опасных заболеваний.

Миф № 3 - Гепатит может передаваться при поцелуе.

Правда. Риск существует, если на губах или слизистой есть микротравмы, заметить которые можно не всегда. Но вот через объятия и рукопожатия заразиться гепатитом нельзя.

Миф № 4 - Если у человека гепатит, ему нельзя готовить для других.

Неправда. Даже если во время готовки инфицированный человек порежется и капля крови попадет в еду или на посуду, ферменты пищеварительной системы уничтожат вирус.

Миф № 5 - Грудное вскармливание противопоказано при гепатите.

И да, и нет. Грудное молоко может содержать вирус, но, если женщина соблюдает меры предосторожности, вероятность инфицирования ребенка минимальна.

Каждое лето, 28 июля, Всемирная организация здравоохранения и Международный альянс по борьбе с гепатитом напоминают планете о причине гибели 1,4 миллиона человек ежегодно - вирусных гепатитах B и C, которые являются самыми смертоносными из всей пятерки гепатитов: A, B, C, D и E. На фоне пандемии COVID-19 от вирусного гепатита каждый день продолжают умирать тысячи людей.

По оценкам ВОЗ, во всем мире гепатитами B и C заражены около 328 миллионов человек - количество людей, сопоставимое с населением США. Большинство из них не подозревает, что живет со смертельно опасным «багажом», постепенно уничтожающим печень.

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