Как американские козы на тульской земле прописались

В то время как многие сверстники Семена Яблоновского тыкали пальцами в планшеты и кормили виртуальных животных кибер-едой, он постигал эту науку в реальности. Конечно, будет преувеличением сказать, что фермером Семен стал в 14 лет. Но и неправдой это тоже не является.

ЗАХОТЕЛОСЬ НАСТОЯЩЕГО МОЛОКА

Семья Яблоновских (все в ней жители сугубо городские) восемь лет назад приобрела в деревне Федоровка, что под Тулой, участок. Сельским хозяйством заниматься никто не планировал. Просто хотели сделать ландшафтный дизайн, наставить скамеек, лежаков и смотреть на облака. Семен, которому было в тот период 14 лет, на облака смотреть не хотел, он попросил у родителей разрешения завести кролика и цыплят.

- Мне с детства нравились животные, - улыбается он. - Читал рассказы Сетона-Томпсона, Киплинга, Джеральда Даррелла.

Кроликов и цыплят надо было где-то держать, и вместо сада камней, посева газонной травы Яблоновские занялись постройкой крольчатников и курятников.

- Потом захотелось настоящего молока, - объясняет мама Семена, а по совместительству и коммерческий директор фермерского хозяйства, Юлия Анатольевна. - Нам сказали, что самое вкусное и полезное молоко - козье. Купили.

А заодно приобрели через дорогу от своего дачного участка (в 40 соток) еще один, площадью в гектар.

Короче говоря, Яблоновские сами не заметили, как к 2015 году у них образовался целый хлев. Зарегистрировали крестьянское (фермерское) хозяйство и назвали его в честь сына - «Семкино подворье».

Но молоко обычных коз никому в семье не понравилось. Своими запахами.

И тогда Семен выяснил, что самое вкусное молоко дают нубийские козы, ареалом их обитания был указан Американский континент.

В МАЙАМИ ЗА КОЗАМИ!

Заказывать коз через интернет Семен посчитал непроходимой глупостью - это же не карбюратор для мотоцикла, а живые существа. Путешествие и покупку Яблоновским помогла совершить госпрограмма поддержки начинающих фермеров. Получили грант в размере 1,5 миллиона рублей и отправились. В семье до сих пор шутят: «Все в Майами летают отдыхать, а мы - за козами!»

Козы проделали долгий, изнурительный путь. Сначала они ехали 1000 км до Майами, после прилетели во Франкфурт и только оттуда попали в Москву.

- В аэропорту случилась неприятность, - рассказывает Семен. - Нас чуть было не задержали из-за отсутствия части документов на скот. Оказалось, что их потеряли работники авиакомпании, когда мы останавливались в Германии. Слава Богу, нашлись добрые люди. Сотрудники министерства сельского хозяйства Тульской области и Россельхознадзора в свой законный выходной помогли нам с документацией, и мы спокойно, без нарушений продолжили свой путь.

ЗАПАХ СЛИВОЧНОГО ПЛОМБИРА

А затем им всем пришлось погрузиться в постижение науки ухода за этими козами. Перелет для них - стрессовая ситуация, заметно меняются климатические условия, животные при этом, безусловно, теряют иммунитет. За консультациями по адаптации Яблоновские обратились к сотрудникам НИИ Тимирязевской академии и МВА им. Скрябина. Благодаря полученным рекомендациям и энтузиазму козы прижились на тульской земле. Выяснилось, что животные легко адаптируются к низким температурам. Необходимо только тщательнее следить, чтобы не было сырости и сквозняков. А потом из Америки привезли еще две партии коз.

Коз нубийской породы спутать с другими практически невозможно: длинные свисающие уши и горбатый «римский» профиль. Но главное их достоинство - отсутствие специфического запаха.

По словам Юлии Анатольевны, многим не нравится козье молоко, считается, что у него есть привкус и запах. У нубийских коз этого нет. Их молоко имеет запах сливочного пломбира.

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Сегодня на «Семкином подворье» готовят 16 видов сыров: мягкие и полумягкие сорта с тмином, паприкой, базиликом, семенами льна, кунжута и без добавок, сыры с плесенью - камамбер, валенсия, рокфорти и другие. Как и само молоко (150 рублей за литр), они не из дешевых - от 500 до 1300 рублей за килограмм. Но спрос есть.

Как утверждает глава фермерского хозяйства, из молока нубийских коз получаются очень вкусные сыры из-за высокого содержания жира и белка. Молоко не нужно нормализовывать, чтобы сделать сыропригодным, как-то еще с ним мучиться, подбирать какие-то особые технологии. Бери и делай. Для этого они с мамой прошли обучение по сыроварению.

Усилия не остались незамеченными. В 2015 году Семен с бизнес-проектом по разведению нубийских коз победил в конкурсе «Лучший молодой предприниматель Тульской области». А в 2018 году бизнес Яблоновских получил признание уже на всероссийском уровне: на международной выставке «АгроФарм», которая проходила на ВДНХ, «Семкино подворье» стало победителем конкурса «Лучшая семейная ферма» в номинации «Козоводство».

Из молока этих коз получаются настоящие деликатесы. Фото: АО «Россельхозбанк»

СКРЕСТИТЬ КОММЕРЦИЮ С НАУКОЙ

Кроме всего прочего, Семен Яблоновский - первый, кто привез в Россию нубийских коз не только с коммерческой, но и с научной целью. Благодаря сотрудничеству с Российским НИИ племенного дела (Московская область) на примере его хозяйства проводилось изучение нубийской породы коз, и она была внесена в реестр селекционных достижений. Яблоновский указан в реестре как оригинатор этой породы.

Впрочем, юный бизнесмен и из этого планирует извлечь некоторую прибыль. Продажа молодняка нубийских коз - еще одна перспективная статья дохода для семейной фермы.

Сейчас в хозяйстве Яблоновских овцы, козы, коровы, свиньи, кролики, куры, цесарки, утки.

- Я работаю в трех основных направлениях: это нубийские козы, джерсийские коровы (эта порода дает молоко 8% жирности) и густошерстые овцы породы тексель (они дают очень качественное диетическое мясо), - рассказывает фермер. - Они очень дорогие, потому что племенные и мало распространены в России.

Нубийские козочки из «Семкина подворья» каждый раз становятся любимицами фермерского фестиваля «СВОЁ». Фото: АО «Россельхозбанк»

МОЛОКО И СЫР ЗА БАЛЛЫ

С реализацией своей продукции фермеры никаких проблем не испытывают. Они изначально отказались от сотрудничества с ретейлерами и торгуют сами на фермерских ярмарках в Туле. Цену на молоко держат стабильную. Некоторые постоянные покупатели специально приезжают за ним на ферму.

- Мы считаем, что прямая торговля - дело очень хорошее, потому что мы, минуя посредников, доводим свою продукцию до конечного покупателя без наценок и всегда свежую, - объясняет Семен. - У нас есть постоянные торговые точки на фермерском рынке «Привоз», городском рынке «Салют», нашу продукцию можно купить и через интернет - в условиях ограничительных мер эта форма реализации стала локомотивной! С удовольствием участвуем в специализированных ярмарках, выставках, где туляки могут не только приобрести нашу продукцию, но и познакомиться с нашими любимицами - берем с собой самых «контактных» коз! На мероприятиях находим своих постоянных клиентов. Особенно могу отметить «Тульское торжище», которое проходит в рамках празднования Дня города, и фестиваль фермерской еды «СВОЁ», который Россельхозбанк проводил в Тульском кремле. Кстати, недавно мы включились в программу «Сей добро», и теперь клиенты Россельхозбанка, зайдя на сайт svoebrand.ru, могут приобрести нашу продукцию за баллы, начисленные при использовании карт банка.

Яблоновские - давние клиенты и партнеры банка.

- Благодаря в том числе и Россельхозбанку расширили угодья и приобрели технику для заготовки кормов, так что в этом году уже планируем самостоятельно обеспечить себя кормовой базой, - говорит Юлия Яблоновская. - Когда с началом «козьей истории» у нас появилась необходимость в проведении валютных операций, сотрудники Россельхозбанка доступно, терпеливо и внимательно все разъяснили, и мы открыли валютный счет.

Кроме того, уже несколько лет Россельхозбанк является спонсором международной выставки, которую придумали Яблоновские. Эта выставка - предмет их особой гордости.

КАРАТЕ И ФЕРМА

- Наш проект - «Всероссийская специализированная выставка молочного козоводства» - стал уже традиционным, - рассказывает Семен. - Свою миссию мы видим в восстановлении интереса к козоводству в России, который был несколько утрачен в последние десятилетия. А ведь это направление - идеально для малых форм хозяйствования, и спрос на козье молоко есть и у потребителей, и у переработчиков. Мы объединяем козоводов из многих регионов России и зарубежных стран. В выставках принимали участие козоводы и сельхозтоваропроизводители из Белоруссии, Франции, Голландии. Главный судья выставки - Светлана Новопашина - доктор сельскохозяйственных наук, Кристи Карр Линн (США) - эксперт в области козоводства. Обмениваемся опытом и достижениями, делимся планами, обсуждаем стратегию развития хозяйств.

Оглядываясь назад, Семен Яблоновский признается: скажи кто раньше, что он станет фермером, рассмеялся бы в лицо. А теперь как будто и не было другой жизни. Несмотря на серьезный характер своих интересов, молодой бизнесмен с трепетом относится ко всем животным, присваивая им ласковые звучные клички. Но и не замыкается только на этом. Умудряется учиться в двух вузах, посещать тренировки по карате, а иногда даже отдыхать с друзьями.

- Друзья, конечно, порой посмеивались надо мной: мол, колхозник, ватник, коровам хвосты крутит, - улыбается Семен. - Но они были у нас на ферме. И теперь очень уважают то дело, которым я занимаюсь. Потому что там все по-настоящему. Там ничего не отменишь и не поставишь, как компьютер, в режим сна.