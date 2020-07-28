Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату

Вечером, 28 июля, нам позвонили из "Театра Луны" с хорошими новостями о состоянии Елены Кондулайнен.

- Только что Лену перевели из реанимации в обычную палату. Врачи Боткинской больницы нам сообщили, что ее состояние заметно улучшилось, - рассказал kp.ru источник в администрации театра.

Напомним, о плохом самочувствии актрисы стало известно вечером, 24 июля . По словам очевидцев, 62-летней женщине стало плохо в ресторане «Времена года» в парке им.Горького. Ей вызвали скорую. Медики уговорили Елену лечь в больницу.

- У Лены была затруднена речь, правую руку не могла поднять. Ее отвезли в реанимацию Боткинской больницы. Условия там нормальные, врачи замечательные. Ею занимаются, - рассказал kp.ru свидетель происшествия из театра, он был вместе с Кондулайнен во "Временах года".

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. На счету актрисы более 40 картин, среди которых - "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". 18 лет назад он получила звание заслуженной артистки России.

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