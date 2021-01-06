Они поженились в 1993 году, купили дом (понятное дело, в Лондоне), родили двоих сыновей. Нефтегазовый бизнес Фархада Ахмедова в России активно развивался. Счастливая жизнь закончилась в 2001 году, когда супруги подали на развод. В России их расставание оформили быстро, а вот в Британии расторжение брака признавать отказались.Любовница - модельКаждая сторона выдвигала свою причину расставания. Ахмедов обвинил супругу в адюльтере. Он заявил, что в 2000 году Татьяна призналась, что завела романы сразу с несколькими мужчинами. Именно измены супруги подтолкнули Ахмедова к разводу. Но, так как Высокий суд Англии не признал действительным российский документ о разводе, пара продолжила семейную жизнь. Вплоть до 2013 года Татьяна, Фархад и их сыновья продолжали вместе отдыхать, делить общий банковский счет. В это же время, начиная с 2000 года, по словам старшего сына бизнесмена Темура, его отец начал встречаться с юной моделью Анной Адамовой. Татьяна хорошо знала о походах супруга налево и не протестовала. Конфликты в семье начались, когда любовница родила Ахмедову сына. Вот тут Татьяна не стерпела и подала в Высокий суд Лондона ходатайство о разводе.Богатая разведенкаЗаявление совпало еще с одним событием. За три дня до этого Ахмедов получил деньги от продажи своих активов. Делить предстояло 1,375 млрд долларов. Поначалу Татьяна пыталась добиться полюбовного раздела. Но мирным путем супруги не договорились. Окончательный вердикт лондонский суд вынес в 2017 году. Британское правосудие встало на сторону Татьяны и потребовало взыскать с Ахмедова немалую часть его состояния. Таким образом, Татьяне полагалось почти 600 млн долларов отступных. Эта компенсация стала рекордной для британского бракоразводного правосудия. В сумму выплаты были включены дома во Франции и Британии, автомобиль Aston Martin и коллекция современного искусства. Ахмедов же по итогам судебных заседаний заявил, что не намерен исполнять решение суда. Но Татьяна решила не сдаваться и подала в суд не только на бывшего мужа, но и на родного сына Темура.Энди Уорхол и яхта АбрамовичаПосле этого Фархад Ахмедов женился на Анне Адамовой. Сейчас ей 37 лет, она растит троих детей: дочь Арию и сыновей Сулеймана и Адама. В 2009 году она выпустилась из РГГУ, где изучала историю искусства. Возможно, страсть к коллекционированию привила Ахмедову именно Анна. В его коллекции произведений искусства есть работы Энди Уорхола, Марка Ротко и многих других художников, которые теперь по решению суда частично достались Татьяне. В последние годы бывшие супруги судятся не только в Британии, но и в других странах. Так, весной прошлого года апелляционный суд Дубая разрешил вернуть Ахмедову яхту, которая находилась под арестом по требованию Татьяны. Затем миллиардер через суд потребовал от бывшей жены выплатить ему 115 млн долларов в качестве компенсации за моральный ущерб и финансовые потери.Ополчилась на наследникаВ начале этого года Татьяна решила объявить войну еще и своему сыну Темуру. Мать обвинила 27-летнего сына в том, что он помогал Ахмедову разрабатывать и реализовывать схему по выводу ценностей и счетов, чтобы избежать выплат при разделе имущества во время развода в Британии. Свои права в этом иске Татьяна переуступила юристам фонда Burford Capital, которые основательно взялись за дело. В октябре в квартире Ахмедова-младшего прошел 10-часовой обыск. Фархад Ахмедов, возмущенный происходящим, назвал это «грязными уловками» и «бесстыдной тактикой».4 тысячи долларов в неделюВ начале декабря Темур был вызван в суд, но на заседание он так и не явился, срочно уехав в Россию. Правда, на связь с судом он вышел, объяснив свое отсутствие тем, что напуган, поэтому и сбежал в Москву. Он добавил, что у него нет средств, чтобы оплачивать британских юристов, поскольку его счета заморожены из-за судебной тяжбы с матерью (на них установлен лимит - не более 4 тысяч долларов в неделю).Вот ведь какие у олигархов дела. Судебное разбирательство продолжается.