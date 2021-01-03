«Все очень плохо, она умирает»В конце марта прошли очередные съемки новых выпусков программы «Модный приговор». А в начале апреля я чуть не умерла от коронавируса. Последние полгода я жила и работала на износ. Я не высыпалась и была истощена физически. Иной раз думала: «Вот отключить бы сейчас звук на телефоне да завалиться спать, чтобы проснуться не по звонку будильника, а по велению отдохнувшего и восстановившегося организма». Да где там!Я соблюдала все меры предосторожности. Мне казалось, заболеть может кто угодно, только не я. У меня и температура-то редко поднимается выше 37 градусов, никогда никакая инфекция не пристает. В один из дней, проснувшись, я почувствовала себя нехорошо. Подумала, простудилась. Испугалась я, когда у меня поднялась температура до 39,5. Машина скорой примчалась очень оперативно. Врачи измерили мне давление, температуру и велели собираться. Спустившись вниз, я попрощалась с нашими консьержами:- Счастливо, мужики! Скоро вернусь!Но скоро не получилось. В больнице мне пришлось провести долгие пять недель, две из которых я пролежала в реанимации, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. КТ показала, что поражено 80% легких. Диагностировали двустороннюю пневмонию. Для более эффективной работы аппарата ИВЛ врачи решили ввести меня в искусственную кому, выйти из которой я не могла две недели. В какой-то момент начали отказывать органы. Главным образом почки, которые очищают кровь. Резко упало давление. Я барахталась между жизнью и смертью. Спасла меня Вероника Игоревна Скворцова (экс-министр здравоохранения РФ. - Ред.), которая направила ко мне лучшую бригаду реаниматологов, хирургов, инфекционистов и все время находилась на связи с моим лечащим врачом.- Все очень плохо, она умирает.Оказалось, началось заражение крови. Абсцесс.- Немедленно сливайте кровь, давайте антибиотик, - начала командовать прямо по телефону Вероника Игоревна.Счет шел даже не на минуты - на секунды, а врачи никак не могли завести сердце. Малейшая проволочка привела бы к необратимым последствиям. Но случилось чудо - реаниматологам удалось восстановить сердечный ритм. Меня спасли. В этот момент я смотрела на себя как бы со стороны, не из своего тела. Видела все, что происходит в реанимации, слышала голоса, наблюдала за суетой врачей. Об этом пограничном состоянии очень часто рассказывают люди, пережившие реанимацию.«Увидела его - и внутри все полыхнуло»Когда я впервые увидела Женю (Гора. - Ред.), у меня внутри сразу все полыхнуло. То же самое почувствовал он. Наша судьбоносная встреча состоялась в 2003 году в Саратове на конкурсе молодых исполнителей. Женя представлял Удмуртию, а я была председателем жюри. Когда он запел, я поняла, что со мной происходит что-то непонятное. Я невольно вытянулась и стала слушать каждую ноту. У меня возникло страстное желание увидеть его близко. Я не искала Женю специально. Поэтому у меня есть все основания полагать, что наша встреча - это судьба.Часто я слышу, что наш роман - это рекламный ход, что Евгений - альфонс. Сколько раз нас с Женей пытались развести - не сосчитать. Или судачили о том, что Бабкина нашла себе мальчика и тащит его. При этом никто не говорит о том, что у Жени мощное музыкальное образование, что он очень одаренный парень, знающий в совершенстве три иностранных языка, что он пишет потрясающую музыку. Кстати, несмотря на то что у нас с Женей прекрасно сливаются голоса, мы приняли решение не петь больше дуэтом. Он не хочет такой публичности. Если его приглашают сниматься на телевидение одного, ходит, но вместе со мной - уже нет. Я никогда не переживала по этому поводу, но Женя принимает любой косой взгляд или шушуканье за спиной слишком близко к сердцу. У него нет моей закалки, чтобы отбиваться от колкостей, а хамить он не станет никогда и оправдываться ни перед кем не будет. Несмотря на то что Женя гораздо моложе меня, мне кажется, что душой он старше. Наш биологический возраст в этом случае не играет никакой роли. Жить надо сегодняшним днем, неизвестно, что будет завтра. Жене наши отношения тоже нелегко даются. На него давит мой авторитет. И я, если честно, тоже не подарок....Когда он закончил петь, я сказала помощнику: «Пригласите, пожалуйста, ко мне Гора. Я хочу с ним переговорить». Мы проговорили весь вечер, а наутро я уехала в Москву. Думала, эта блажь пройдет со временем. Но нет, не прошла. И когда мы встретились еще через три месяца, я уже решила не сдерживать своих чувств. Пригласила Женю в Москву в свою программу. Сам по себе он очень контактный, добрый человек. У него была нелегкая жизнь. Сиротское детство дало свои ростки, и мне кажется, что Жене очень не хватает любви, внимания, добра, и я стараюсь ему это дать. Мой сын Данила, кстати, был совершенно не против наших отношений с Женей.Несмотря на то что мы вместе уже 16 лет, наши отношения не оформлены официально. Кто он мне? Муж? Я даже не скажу, что муж. Просто мужчина, который держит эту скалу - если он Гор, то я скала. Хотя за эти годы Женя много раз делал мне предложение руки и сердца. Я не особо хочу идти на радикальные перемены в жизни. Живется нам и так хорошо, а мне жизненно необходима свобода. У каждого из нас есть собственное пространство. Иногда бывают моменты, когда Женя чувствует, что ко мне лучше не подходить. Тогда он едет на дачу. Проходит пара дней, звонит мне и как ни в чем не бывало спрашивает: «Как дела?» Мы с ним и спорим, и миримся, но тем не менее мы вместе.О первом бракеВ Москве первый по-настоящему серьезный роман случился у меня во время одной из гастрольных поездок в Среднюю Азию. 1974 год. По приезде в аэропорт выяснилось, что наш рейс задерживается на три часа. Мы с девчонками давай болтать, смеяться... Вдруг кто-то клич кинул:- А давайте кавалеров себе подберем!- Надя, ну ты чего такую простоту выбрала? Не могла кого посолидней подобрать?Вскоре объявили посадку на рейс, и оказалось, что выбранный мной блондин сидел напротив меня через проход.- Надька, твой-то здесь! - подначивали меня подружки. - Давай начинай!…Прощаясь с Володей в аэропорту, я понимала, что больше мы никогда не увидимся. Он - коренной москвич, я - провинциалка, живущая в общежитии. Мы друг другу не пара. Но через два или три дня в общежитии раздался телефонный звонок. На другом конце провода я услышала голос Володи.- Ты занята? Можно я к тебе приеду сегодня?- Приезжай! Я тебе мясо приготовлю.Когда Володя в другой раз приехал ко мне, комендант нашего общежития со словами «Надька, парень хороший» отдала мне ключи от гостевого бокса. Из этого бокса мы с Вовкой не вылезали порядка пяти дней - выясняли отношения. Выяснения закончились тем, что он решил познакомить меня со своими родителями.Через четыре месяца после знакомства Володя сделал мне предложение. Комендант общежития подарила мне на свадьбу торшер, пятиметровую ковровую дорожку и комплект постельного белья с клеймом «Общежитие Института имени Гнесиных».Моя карьера двигалась вперед семимильными шагами, а Володя в этот момент переживал период глубочайшего профессионального кризиса. Он был замечательным джазовым музыкантом. Но когда на свет появился Данила, Володя был вынужден оставить джаз и перейти в жанр популярной музыки, чтобы чаще ездить на гастроли и зарабатывать деньги. Моя популярность стремительно набирала обороты и не могла не задеть Володиного самолюбия. Отношения в семье стали портиться. Он начал выпивать. Дальше - больше.Самое ужасное, что свидетелем всех наших скандалов становился Данила. И уйти я не могла. Терпела, потому что нельзя ребенка оставлять без отца. Терпела, несмотря на угрозы и ругань, думая, что только так и надо.Однажды, вернувшись из очередной поездки, я открыла входную дверь, переступила порог и увидела, как в меня летит хрустальная пепельница. Слава богу, у меня хорошая реакция - успела увернуться.Тайком женился на другойЖили мы в «хрущевском» доме в маленькой квартирке, в которую я без всякого стеснения приглашала гостей, среди которых были артисты, музыканты и даже руководители ЦК комсомола. Последних я позвала к себе домой во время очередного комсомольского фестиваля.- Ты с ума сошла? - ахнул Кобзон. - У тебя хрущевка, первый этаж! Куда ты их пригласила?!- Йося, не переживай, - сказала я. - Мы их встретим и с порога нальем по рюмашке самогона с малосольным огурчиком - только потом в дом впустим. Они после самогона даже внимания не обратят на то, как я живу. А еды у меня - полный холодильник.- Надька, ты сумасшедшая, - только и смог выдавить из себя Кобзон.Руководители въехали в наш двор на таких машинах, что все соседи сбежались посмотреть - они такого количества «Волг» в жизни не видели. Веселились до рассвета - пели, плясали под гармошку. И соседи счастливы - слушают бесплатный концерт. Потом мне Иосиф сказал:- Надя, ну давай я тебе помогу приличную квартиру получить. Ты только документы собери.А в то время были заведены такие порядки, при которых человек, уже имеющий прописку, не мог получить новую жилплощадь. Знающие люди посоветовали развестись с мужем и выписаться из квартиры. Я подала на развод, но выписаться не успела - пришлось уезжать на гастроли, и решение квартирного вопроса на долгое время застопорилось. Но мы с Володей решили - как только появится свободное время, я вернусь к документам, получу новую квартиру, и мы с ним воссоединимся. Однако судьба распорядилась по-своему.Когда у «Русской песни» намечались гастроли за границей, я для всего коллектива начала оформлять загранпаспорта. Узнав об этом, Вова попросил заодно оформить документ и ему. Я отнесла его гражданский паспорт в ОВИР, потом получила его назад вместе с заграничным и пришла домой. Пока ворочала ключом в замочной скважине, выронила из рук документы. Паспорт Володи сам собой открылся на странице «семейное положение». Руки у меня задрожали, а глаза впились в стоящий на страничке штамп, который гласил вовсе не о разводе. А в строке «зарегистрирован брак» стояла уже не моя фамилия. «Что за бред? - пронеслось в голове. - Как такое может быть?» И хотя близких отношений между нами к тому времени не было, ради Данилы мы продолжали жить под одной крышей. Едва переступив порог квартиры, я бросила ему паспорт и спросила:- Это что такое?Володя трусливо молчал. Вместо того чтобы просто рассказать мне о другой женщине, он поступил подло и низко, женившись втихомолку. Отношений я никаких не выясняла. Сказала только:- Собирайся и уходи.Но еще до его ухода меня постигла страшная беда, случившаяся с сыном. Он попал в жуткую аварию и едва не погиб. Я так верила в исцеление Данилы, что он вышел из комы прямо в моем присутствии. Если бы меня не было рядом, я не уверена, что все закончилось бы благополучно. Вот тогда муж повел себя очень странно. Ехать тотчас в больницу он отказался: ну раз Данила найден, ночью ехать или утром - для него не имело значения. В один момент он для меня закончился как человек, муж и отец. Навсегда.При этом сыну я всегда говорила: «Тебе нужно общаться с отцом». И они общались. Я тайком передавала Володе по сто долларов, чтобы он их как будто от себя давал Даниле. Так мы договорились. Слава богу, до самых последних Володиных дней у него оставались замечательные отношения с сыном.С Владимиром Заседателевым мы прожили вместе около 17 лет. После развода я продолжала тепло общаться с его родителями. Хоронила их. Да и его самого тоже, когда он внезапно скончался в 2012 году. Он все же отец моего ребенка, как можно было иначе поступить.КСТАТИ«Модный приговор» помог преобразитьсяДа, чтобы хорошо выглядеть, необходимо потрудиться - высыпаться, по возможности не нервничать, не раздражаться по пустякам, меняться как можно чаще. Еще Коко Шанель говорила: «Для того чтобы быть незаменимой, нужно быть разной». Я всю жизнь стараюсь следовать этому правилу. Отдаю предпочтение одежде, в которой чувствую себя уверенно и комфортно. Нельзя слепо следовать моде, облачаясь в вещи, которые тебе не идут и пошло смотрятся. Поэтому у меня нет никакой зависимости от громких брендов. Благодаря «Модному приговору» я не только изменила собственный стиль, но также создала свою линию одежды для корпулентных женщин.