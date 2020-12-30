И все-таки мы в это верили! Ну должны же перед Новым годом случаться чудеса!О странной истории московской школьницы Дианы (имя изменено) «Комсомольская Правда» рассказывала несколько раз.- В ноябре 2019 года девушка (на тот момент ей было 15 лет) в разговоре с одноклассницей пошутила, что ушла из дома после ссоры с мамой.- Одноклассница написала об этом учительнице.- Учительница, даже не общаясь с мамой девочки и не выясняя, ночевала ли девочка на самом деле дома, вызвала опеку и полицию.- В итоге вот уже 13 месяцев Диана живет в детском приюте. Мама пытается вернуть девочку по суду, но заседания в Черемушкинском суде несколько раз переносились, а на днях и вовсе были отложены до 16 февраля.- В итоге девочка должна была уже второй Новый год отмечать не дома, в родными, а в кругу посторонних людей.- При том, что мама девочки - приличная женщина, не маргинал, художница, работает с детьми.После последнего судебного заседания Диана написала очередное (кажется, уже пятое по счету) заявление в соцзащиту: «Я люблю свою маму и хочу жить дома. Требую вернуть меня домой к маме!».Затем в соцсетях начался флешмоб #ВернитеДиануДомой, который поддержали аккаунты «Комсомольской Правды» и сотни обычных пользователей.Все надеялись на чудо. И чудо произошло.29 декабря сотрудники приюта «Зюзино» вызвали маму Дианы Оксану Романову. Впервые (!!!) с ней и дочкой одновременно пообщался психолог.- Специалист опрашивал, какие у дочери и мамы отношения, что они делали бы, если девочку все-таки отпустят на Новый год домой, - говорит адвокат Олег Владимирцев, который с самого начала помогает женщине вернуть дочь в семью.Но главная встреча была назначена на утро 30 декабря. В приют должны были приехать сотрудники соцзащиты и принять окончательное решение по Диане - можно ли встречать Новый год дома, а не в приюте.Оксана Романова и адвокат Владимирцев в назначенное время у калитки приюта. Женщина сильно нервничает.Мы остаемся ждать их у калитки. Ожидание как будто на полдня растягивается, а на самом деле всего 30 минут прошло.И вдруг наконец звонок от адвоката:- Помогите сумки вынести, пожалуйста. Вас сейчас впустят...В общем, через минуту мы с пакетами, в которых вещи девушки, за воротами приюта «Зюзино».Все наконец-то выдохнули. А Диана впервые за все это время улыбается.Оксана Романова все это время отказывалась подписать согласие на то, что дочь живет в приюте. До этого девочку обещали отпустить на несколько дней домой только после подписания этого согласия.- Нет, сегодня мне дали подписать только бумагу, что я хочу взять дочь на новогодние каникулы - до 10 января, - говорит Оксана.- Сегодня мы с радостью узнали, что органы соцзащиты наконец-то изменили свое отношение к семье - они наконец-то признали, что семья благополучная и мама может выполнять свои родительские обязанности, - объясняет адвокат Олег Владимирцев.Напомним, официальная позиция Департамента труда и соцзащиты Москвы такова:«Женщина навещает дочку в сопровождении журналистов или адвоката, не идет на контакт с сотрудниками центра, где проживает ее ребенок, - говорится в сообщении. - Она всячески публично демонстрирует желание забрать девочку. Но при этом отказывается следовать установленным законом нормам».При этом Диана теперь рассказывает:- На самом деле, чаще всего меня даже не оповещали, когда ко мне приходила мама, - говорит девушка. - Поэтому все каникулы мы будем с мамой общаться и много гулять. Это то, чего мне так не хватало в приюте. С друзьями я тоже встречусь. Но новогоднюю ночь мы будем вдвоем с мамой, за праздничным столом, как всегда было.Напомним, решение об окончательном возвращении девушки в семью судья Николай Алексеев может принять уже 16 февраля.ОФИЦИАЛЬНОДепартамент труда и соцзащиты Москвы:«Еще в августе по решению Консилиума, в том числе с учетом мнения ребенка, матери было рекомендовано брать дочь на выходные, однако женщина не стала этого делать. Подчеркнем, что последние месяцы мама девочки не обращалась к нам с намерениями забрать девочку. Только в декабре 2019 года и январе 2020 года женщина направляла заявления о возврате дочери домой, но так и не забрала ее.28 декабря вновь поступили заявления от мамы о том, чтобы забрать девочку домой на праздники, также желание провести время с мамой выразила девочка.Учитывая намерение мамы быть с дочкой и взаимное желание ребенка находится дома, сегодня ребенок временно вместе с мамой отправился домой. При этом специалисты соцзащиты будут на связи с семьей и будут действовать исключительно в интересах ребенка».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мама, забери меня. 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