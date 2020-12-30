Актриса Валентина Кособуцкая полюбилась телезрителям после выхода на экраны фильма-сказки \\"Новогодние приключения Маши и Вити\\". Она исполнила в картине роль очаровательной и кокетливой Бабы-Яги в дерзкой мини-юбочке. Сейчас артистке 73 года. И жизнь ее совсем не похожа на сказку.\\"Я любила, меня любили. Была первая любовь, эти чувства не повторяются. Я человек эмоций. Когда весной ввели жесткий карантин, мы с моим Аркадием дома сидели. Дачи у нас нет. В шесть утра вставали и ходили в яблоневый сад, который разбит рядом с нашим домом. Смотрели, как распускаются почки, физкультурой занимались, свежим воздухом дышали. Мой муж - историк, мы больше 30 лет вместе, детей общих нет, только у него от первого брака. С Аркадием я случайно на улице познакомилась. Он - не публичный человек, очень любит театр и меня во всех начинаниях поддерживает\\", - рассказывает 73-летняя Валентина Кособуцкая.Однако, по словам ее коллег, артистка коротает дни и ночи в полном одиночестве. Тема личной жизни для нее болезненная. Оказывается, Валентина Григорьевна никогда не была замужем, и никакого супруга Аркадия рядом с ней нет. А единственный мужчина, который постоянно присутствует в ее жизни, - родной брат, пишет \\"Экспресс газета\\".Не так давно актриса переболела коронавирусом. \\"Целый месяц в больнице лежала, но, слава богу, не на аппарате ИВЛ. Хотя уколов и капельниц натерпелась вдоволь. Вот так весь мой отпуск и прошел\\", - сокрушается женщина.Она почти полвека служит в Театре музыкальной комедии. И обожает сниматься в кино. Артистка до сих пор с теплотой в голосе вспоминает о съемках в сказке \\"Новогодние приключения Маши и Вити\\".\\"Добрую и очень простую картину с моим участием - «Новогодние приключения Маши и Вити» снимали в декорациях фильма «Синяя птица», чтобы сэкономить. Я играла смешную и модную Бабу-ягу. Мне же всего 28 лет было. На мою роль более взрослые актрисы пробовались, но взяли меня. Прекрасная музыка Геннадия Гладкова, замечательные коллеги. Миша Боярский снимался вместе со своим дядей Николаем Боярским, который сыграл Кощея\\", - делится она.Кособуцкая живет в крохотной квартирке, которую когда-то получил ее папа. И мечтает увидеть Рим и Флоренцию.