Материнский (семейный) капитал в следующем году станет чуть больше. По закону суммы увеличатся на 3,7%. Это на треть меньше, чем официальная инфляция в этом году (около 5%). Но жаловаться, наверное, не стоит. Во-первых, в течение нескольких лет до 2020 года сумма была вовсе заморожена (как говорили, из-за кризиса и дефицита бюджета). Во-вторых, в уходящем году власти приняли решение распространить маткапитал и на те семьи, у кого появился первый ребенок (а не только второй или последующий).С одной стороны, система стала немного сложнее (см. таблицу). С другой, получить деньги от государства стало проще. Сертификаты теперь оформляют без заявлений и присылают в личный кабинет на портале госуслуг.- В плане возможностей использования материнского капитала мы постоянно движемся дальше: если раньше человек подавал заявление о направлении средств маткапитала на ипотеку нам, то теперь он может подать его сразу в банк и начать нужную операцию быстрее, - пояснил на днях глава Пенсионного фонда России Максим Топилин в интервью ТАСС.И наконец, одна из самых важных новаций - можно использовать материнский капитал частично, если доход у семьи небольшой. Ценз по доходам увеличен с 1,5 до 2 прожиточных минимумов на человека (включая детей). А выплату можно получать в течение трех лет - до достижения вторым ребенком трехлетнего возраста.- Благодаря этому доля семей, выбирающих данное направление, выросла до 23% от всех, кто в 2020 году распоряжался средствами, - заявил Топилин.По его словам, за все время существования программы (с 2007 года) 75,5% семей хотя бы раз распоряжались средствами маткапитала, а 62% использовали его полностью. В нынешнем виде программа продлена до конца 2026 года.Кому положен материнский капитал (руб.)P.S. Окончательная сумма, которую получают семьи, считается на момент распоряжения средствами, а не на дату выдачи сертификата. При частичном использовании индексируется только остаток.