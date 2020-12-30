Несколько дней назад Следственный комитет возбудил уголовное дело на бывшего начальника линейного отделения полиции в аэропорту Нальчика и его заместителя.Полицейских заподозрили в превышении должностных полномочий больше полугода назад, тогда в отношении сотрудника, который руководил отделом полиции аэропорта в Нальчике, и его заместителя стали проводить служебную проверку. Вскоре подозрения подтвердились фактами и показаниями свидетелей. Не секрет, что нередко полицейские прибегают к помощи информаторов и во многом обязаны именно им своей успешной работой.Благодарить своих осведомителей за труд тоже нужно. Но схема, которой решили пользоваться руководители полиции аэропорта, перешла все возможные границы.Оказалось, что за ценную информацию они платили наркотиками. Когда всё раскрылось, полицейских уволили с формулировкой \\"за совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел\\". Первым пост покинул заместитель - в мае, почти через 2 месяца доказательств хватило и на самого начальника. Но на этом чёрная полоса для бывших полицейских не закончилась. На них завели уголовные дела и взяли мужчин под стражу, а их особый способ работы стали тщательно изучать. Новые проверки выявили новые эпизоды.— Капитан полиции в отставке и бывший заместитель начальника линейного отделения полиции в аэропорту Нальчик, старший лейтенант полиции в отставке, находясь при исполнении служебных обязанностей в первой половине дня на территории аэропорта передали гражданину наркотическое средство «марихуана», массой 61,7 гр в качестве вознаграждения за предоставление информации различного характера, — сообщил источник kp.ruЭкс-руководитель пришёл на службу в 2013 году, уже через несколько лет его называли одним из лучших сотрудников, а в 2017 он смог дорасти до должности начальника линейного отделения полиции. Но после открывшихся обстоятельств служба в органах больше полицейским не светит. После завершения следствия их ждёт суд за превышение должностных полномочий и распространение наркотиков.