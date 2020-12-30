Сегодня ровно неделя со дня жестокого убийства 30-летней хореографа Натальи Прониной. Напомним, как развивались события. В среду, 23 декабря, Наталья вернулась к своему дому на улице Профсоюзной, что в районе станции метро Академическая. Женщина всегда в одно и тоже время приходила домой после занятий по хореографии, которые она вела в собственной школе танцев. Около подъезда ее ждал мужчина в черной маске с пистолетом в руках. Он дважды выстрелил ей в грудь, бросил оружие рядом с телом и скрылся. Очевидцы вызвали истекающей кровью женщине скорую, но, увы, спустя несколько часов Наталья умерла в больнице. 24 декабря по статье 105 УК РФ было возбуждено уголовное дело.НИ УГРОЗ, НИ ДАЖЕ НАМЕКОВПреступника сняли камеры видеонаблюдения, но от записей толка мало. Убийца не только закрыл лицо маской, на голову он натянул капюшон черной куртки: попробуй опознай. Поквартирный опрос тоже не дал результатов: очевидцев самого преступления так и не нашли. Биллинг мобильных устройств на месте убийства тоже не дал результатов. Следствие надеялось найти зацепки в телефоне убитой. Но и тут провал: ни угроз, ни даже намеков на какие-то конфликты ни с кем из знакомых.В деле до сих пор нет подозреваемых. Жених Натальи, которого в список потенциальных убийц оперативники записали в первые часы после случившегося, не в счет. Спасатель Александр Кравченко в день убийства был в Ялте: у него алиби. В последний раз невесту он видел за месяц до убийства. Напомним, Наталья и Александр познакомились этим летом, когда женщина приехала в Крым в отпуск. Влюбленные часто летали друг к другу в гости и каждый день общались по телефону и в мессенджерах.- У нее не было никаких проблем. Никто не угрожал ей убийством. Она бы мне рассказала, - заявил в полиции Александр.О том, что у Натальи не было врагов, говорят и ее коллеги по танцевальной школе. Последние три года бизнес, который организовала Наталья, шел в гору. От желающих брать уроки не было отбоя. Наталья не только преподавал сама, но и собрала талантливую команду хореографов, которые работали под ее руководством. В танцевальных кругах убитую хорошо знали. Танцевать Наталья начала с 6 лет. После успешной карьеры в бальных танцах, со множеством побед во всероссийских и международных конкурсах, она стала преподавать. Начинала с занятий в фитнес клубах, а потом открыла собственную школу. Но были в ее биографии и темные страницы. Пять лет назад Наталья работала танцовщицей в ночных клубах столицы. Стриптиз она танцевала как минимум в шести злачных заведениях. И, возможно, убийство – привет из прошлого.МЕСТЬ ПОДАЮТ ХОЛОДНОЙПо одной из версий следствия, которая сейчас считается основной, это заказное убийство. Исполнитель сработал профессионально и не оставил следов. Сейчас оперативники пытаются найти заказчика. Отрабатываются в том числе давние контакты Натальи. В списке потенциальных подозреваемых - многочленные ухажеры, которые в разные годы оказывали танцовщице знаки внимания. Это, в том числе, посетители ночных клубов.- У нее были поклонники. И это были не простые смертные. Я знаю, что долго за ней ухаживал женатый депутат. Но Наташа не из таких. Она семьи не разбивала. От его подарков и настойчивых признаний в любви она всячески отбивалась, - рассказала «КП» подруга убитой, танцовщица Анжелика.По словам подруги, были в списке ухажеров Натальи и очень богатые предприниматели, и даже сотрудники правоохранительных органов.- Ее многие мужчины пытались купить. Это и понятно: красивая, молодая, талантливая. Но Наташа искала только настоящие чувства, - добавила Анжелика. – Проституткой или эскортницей она никогда не была.Такие обвинения в адрес убитой действительно звучали в некоторых СМИ. Но эту информацию опровергли не только друзья Натальи, но правоохранительные органы.Расследование уголовного дела продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.