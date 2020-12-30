- Г-н посол, уходящий год был непростым для всех. В первую очередь, конечно же, из-за эпидемии коронавируса. Карантины снимают и возвращают, границы открывают и закрывают... Когда мы, наконец, сможем ездить друг к другу в гости?Очевидно, что пандемия COVID-19 в текущем году серьезно повлияла на состояние всех отраслей во всем мире. Нарушились цепочки трансграничных поставок, катастрофически падал спрос на все товары, кроме жизненно необходимой продукции.Сейчас даются различные оценки происходящего в мире и прогнозы дальнейшего развития мировой экономики и торговли. Прогнозировать в условиях большого количества факторов неопределенности - вообще не очень благодарное дело.С уверенностью в данный момент можно говорить лишь о том, что нынешний кризис привел к возникновению новых трендов, которые будут значительно влиять на характер и темпы восстановления экономики и торговли в посткоронавирусный период. В их числе — сдвиг от глобализации к регионализации, перемещение производства жизненно важных товаров ближе к рынкам сбыта, повышение важности логистического фактора, всплеск цифровизации, которую рассматривают в числе главных драйверов посткризисного экономического роста.Пандемия коронавируса поставила жирный крест на путешествиях и сфере туризма. Сложно даже представить себе какой огромный урон туристической сфере нанёс крошечный возбудитель COVID-19. Уже в конце февраля 2020 года страны начали постепенно закрывать границы. Однако через полгода, с 17 августа власти Казахстана приняли решение начать поэтапное возобновление международных полетов в семь стран. Россия возобновила полеты между Москвой и Нур-Султаном с 27 сентября, приостановленные ранее из-за коронавируса.По моему мнению, только после массовой вакцинации можно будет говорить о поездках друг к другу без опасений и препятствий.- Из-за пандемии замер не только туризм, но и многие сферы и отрасли мировой жизни. Но вряд ли никуда не двигались двусторонние отношения, тем более не только соседских, но и братских Казахстана и России. Чем нам особенно стоит гордиться?- Россия на самом деле является нашим главным внешнеторговым партнером, занимая первое место по объему товарооборота и импорта, а также третье место по экспорту. В свою очередь, Казахстан для России — ключевое направление несырьевого неэнергетического экспорта. По объемам поставок такой продукции наша страна - на втором месте после Китая.На фоне пандемии товарооборот между нашими странами по итогам первых восьми месяцев 2020 года уменьшился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил чуть выше $11 млрд. Очевидно, что преодоление новых вызовов целесообразно осуществлять совместными усилиями, опираясь на глубокие торгово-экономические связи между нашими странами.Как отметили главы наших государств в совместном заявлении членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в апреле текущего года, борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности. Необходим поиск оптимальных инструментов взаимодействия. Так, например, нужно использовать потенциал Интернет-торговли, востребованность которой нам четко продемонстрировала пандемия.В связи с этим мы считаем перспективным развитие совместных проектов с компанией «Вайлдберриз» на базе имеющейся взаимной заинтересованности.Важнейшим фактором роста торговли во все времена была удобная, эффективная логистика. В Казахстане в настоящее время идет работа по созданию национальной товаропроводящей системы, которая к 2022 году будет состоять из 24 оптово-распределительных центров. В мае этого года на заседании ВЕЭС глава нашей страны Касым-Жомарт Токаев предложил партнерам по евразийской интеграции сформировать общую товарораспределительную сеть. Мы считаем, что реализация данного масштабного проекта даже между отдельными странами ЕАЭС, например, между Казахстаном и Россией, способна стать мощным стимулом для развития взаимной торговли.В первой декаде этого года пандемия, сотрясшая мир и внесшая большие коррективы практически во все сферы международных отношений, как никогда явственно продемонстрировала значимость дальнейшего скоординированного развития и совершенствования технологических процессов.Активность динамики как онлайн, так и офлайн-контактов президентов, премьер-министров, руководства государственных и бизнес-структур наших стран даже в этот неоднозначный период в очередной раз продемонстрировала образец партнерских отношений.В этом году состоялись встречи на уровне глав государств, премьер-министров, вице-премьеров и министров.Несомненно, в авангарде повестки вопросов как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества еще сильнее укрепилась роль цифровой экономики.Акцент на важности достижения прогресса в данной области и выработке путей скоординированного развития инновационных процессов сделал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2020 года.Ярким свидетельством именно живых взаимоотношений в сфере цифровых технологий безусловно являются визиты премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина в Москву этой осенью, активное участие высоких представителей наших стран в международных форумах по данной тематике.Масштабность перспектив казахстанско-российского сотрудничества, который являет собой ареал цифровых технологий - переоценить более чем сложно. Это и неотъемлемая грань всеобъемлющего стратегического партнерства, и реалии, продиктованные временем.Убежден, что постепенное совместное освоение необъятного потенциала сферы высоких цифровых технологий станет определяющим фактором повышения глобальной конкурентоспособности и очередным витком прогрессивного казахстанско-российского стратегического партнерства.- Работа посла – это только лишь кабинетные встречи? Или вам удается ездить по нашей стране, бывать в регионах?- Для нас Россия является историческим соседом и стратегическим партнером. Тут также важно понимать, что наши страны имеют самую протяженную сухопутную границу в мире – свыше 7,5 тысяч кв. км. За годы независимости наши страны создали солидную договорно-правовую базу – более 400 соглашений и меморандумов.Базовые российско-казахстанские документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Протокол о внесении изменений в Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года (2012).Одним из важнейших документов, определяющих горизонты нашего стратегического партнерства на ближайшие десятилетия, является Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года, в рамках которого стороны обязуются руководствоваться принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, уважения прав человека и основных свобод, добросовестного выполнения международных обязательств, а также другими общепризнанными принципами и нормами международного права.В 2005 году Казахстан и Россия подписали Договор о государственной границе. За основу документа была взята административно-территориальная граница между РСФСР и Казахской ССР на момент распада СССР. В мае 2009 года стороны приступили к установке пограничных знаков на совместной границе. Процесс демаркации казахстанско-российской границы продолжается. В настоящее время они выполнены на 87% и полностью завершены в местах пересечения границы основными транспортными магистралями.Как я отмечал выше, Россия была и остается ведущим торгово-экономическим партнером Казахстана. Наши страны придают большое значение активизации межрегионального сотрудничества. В этой связи я уделил большое внимание российским регионам и посетил ряд из них.За год, что я возглавляю посольство Казахстана в России, удалось посетить несколько регионов. Это Тверская, Омская области, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан и Астраханская область. Прежде всего мы обсуждаем с их руководством расширение экономического и культурного сотрудничества. Одна из последних в этом году поездок – в Астраханскую область, где губернатор Игорь Бабушкин назвал Казахстан одним из основных зарубежных партнёров.Каждый раз, бывая в российских регионах, я стараюсь найти время, чтобы возложить цветы к памятникам солдат, отдавших жизни в Великой Отечественной войне. Мы вместе боролись, и это не должно быть забыто.И, конечно, много работы в самой Москве – серьезные переговоры, встречи. В их череде мне запомнилась встреча с двумя выпускницами Московского государственного лингвистического университета - Анастасией Решетниковой и Елизаветой Осиповой. Девушки по своей собственной инициативе создали видеоблог «Москва қазақша», где рассказывают о российской столице на казахском языке. Это настолько необычно и нестандартно в деле развития наших добрососедских отношений, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично прислал россиянкам благодарственное письмо.- Вопрос непротокольный: есть ли в казахстанском фольклоре аналог Деда Мороза? Будь он чиновником, какой краткий отчет по итогам уходящего года он мог бы дать?- В нашем фольклоре есть Аяз-Ата, который отличается от русского Деда Мороза лишь одеждой – у него национальный синий кафтан и кожаные сапоги вместо валенок. Но работа у казахского сказочного героя точно такая же, как у Деда Мороза – вместе со своей внучкой Акшакар они под Новый год приносят праздник в дома, где живут дети.Что же касается итогов 2020 года, то, думаю, Аяз-Ата отметил бы экономические успехи Казахстана. Несмотря на то, что пандемия повсеместно спровоцировала отток инвестиционного капитала, Казахстан сумел подписать в этом году несколько многомиллиардных контрактов. Так, в нашу экономику более 1 млрд. долларов вкладывает российская компания «ЕвроХим», которая приступила к строительству в Жамбылской области завода по выпуску минеральных удобрений. Кроме того, в Костанайской и Карагандинской областях дан старт строительству заводов по производству чугунного литья и компонентов грузовой техники «КамАЗ», а также по производству автомобильных шин. Также отмечу, что в 2020 году перевозки транзитных грузов по направлению Китай — Европа — Китай через Казахстан выросли на 61,6%.В общественно-политической сфере республики началось реформирование парламентского сообщества, - и это является одним из достижений казахстанцев. Возможность укрепить свои позиции в политической системе страны впервые предоставлена как оппозиционным силам, так и молодёжным и женским объединениям. Совсем скоро, 10 января 2021 года, состоятся выборы в парламент, и все мы надеемся, что политическая модернизация станет залогом к устойчивости государства.- Как на казахском языке звучит поздравление «С Новым годом!» Что пожелаете читателям «Комсомолки»?- Желаю коллективу «Комсомольской правды», чтобы творческий потенциал как журналистов, так и читателей газеты был в гармонии с экономикой. Надеюсь, что следующий, 2021 год станет годом восстановления нашего прежнего уклада жизни. Также, чтобы ваша работа была не просто всецело любимой, а чтобы напоминала запоминающееся кино с счастливым концом.С Новым годом! Жаңа жылыңызбен!