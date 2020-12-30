Почти два года семья Анастасии Заворотнюк поддерживает борющуюся с онкологическим заболеванием актрису. Близкие не дали ни одного интервью о состоянии актрисы и не просят денег на ее лечение. Сейчас единственным кормильцем семьи звезды сериала \\"Моя прекрасная няня\\" является фигурист Петр Чернышев.Сейчас Петр Чернышев работает на износ. До недавнего времени он не отходил от жены Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали глиобластому. Лишь последние два месяца фигурист стал пропадать из дома. Но на то у него есть веская причина.Почти все дни и ночи Петр проводит на льду вместе с Татьяной Навкой. Они готовятся к ледовым шоу. Репетиции отнимают у спортсменов много здоровья и сил. Чернышев сообщил, что у него уже синяки под глазами.\\"За легкостью, красотой и волшебством на льду стоит титанический труд целой команды профессионалов от технического персонала до идейных вдохновителей, создателей и артистов! Иногда, точнее почти всегда, работа до ночи, жуткий недосып, одни идеи сменяются другими. Процесс создания так затягивает, что время летит стремительно, а перфекционизм упорно не дает сдаться и требует продолжения!\\", - написала в блоге Татьяна, разместив видео ночной тренировки.В кадре она и ее уставший парнер усиленно репетируют сложные элементы. Зато благодаря выступлениям он сможет заработать деньги на лечение супруги. Не секрет, что и само лечение, и реабилитация онкобольных пациентов требует больших денег. Это требует постоянных финансовых вливаний. Реабилитационный центр, услуги врачей и сиделок, процедуры и лекарства - на все нужны сотни тысяч рублей.Но деньги у Петра есть. За один выход на лед он получал около 300 тысяч рублей. Чтобы оплачивать многомиллионные счета за лечение любимой жены, Петр не отказывался от работы в новогодние праздники. Кроме того, собранные за один из ледовых спектаклей деньги Навка пожертвовала на лечение Заворотнюк.Напомним, Анастасия Заворотнюк почти два года борется с раком мозга. Петр Чернышев готов на все, лишь бы его любимая женщина исцелилась. Анастасию и Петра называют одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. Они познакомились осенью 2007 года на съемках шоу \\"Танцы на льду. Бархатный сезон\\". По признанию фигуриста, он буквально был сражен красотой Заворотнюк. Влюбился в нее с первого взгляда. Сама актриса тоже потеряла голову от красавца-спортсмена. Он сделал Насте предложение во время отдыха на Сардинии. В сентябре 2008 года пара тайно зарегистрировала брак в одном из московских ЗАГСов. Спустя месяц молодожены отправились в Крым, чтобы повенчаться в городской церкви Воскресения Христова. В октябре 2018 года Заворотнюк и Чернышев стали родителями дочки Милы.