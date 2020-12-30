Накануне Нового года министр иностранных дел Сергей Лавров побывал в роли Деда Мороза и встретился с 7-летней Алиной Рейтер из Саратовской области, чтобы исполнить ее новогоднее желание.Алина давно мечтала поплавать с дельфинами. А так как в этом году глава МИД нашей страны присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», то министр решил помочь претворить её желание девочки в жизнь.Дипломаты пригласили Алину вместе с мамой в гости в знаменитую высотку МИД РФ на московской Смоленской площади.Во время встречи министр подарил девочке плюшевого дельфина, а Алина рассказала ему о походе в Центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Где она поплавала с дельфинами, посмотрела праздничное шоу, а также погуляла по тоннелю, сквозь прозрачные стены которого видно акул.Также Алина вместе с мамой побывала еще и в зоопарке и посетила Центр гимнастики в Лужниках. А перед отъездом погуляет по новогодней Москве.