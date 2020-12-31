Пожалуй самый долгожданный день 2020 года настал.31 декабря весь мир с трепетом и радостью проводит уходящий и встретит Новый, сулящий обновление и радость, 2021 год.Для россиян это 31 декабря стало рабочим днем, и, возможно, кто-то встретит его в пути, а кто-то все-таки успеет к новогоднему застолью и вместе с родными под бой курантов поднимет бокалы с шампанским.Телеканалы уже запустили праздничные программы. В этом году власти настоятельно советуют оставаться дома из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, поэтому традиционные новогодние комедии придутся в качестве развлечения, как нельзя кстати.Многие уверены, что в наступающем году Быка многое изменится, а трудности, выпавшие на долю всех людей планеты в 2020 году останутся позади.Мы вместе с нашими читателями тоже верим, что предстоящие перемены будут положительными, и с замиранием следим, как весь мир встречает Новый год. Ведем прямую-онлайн трансляцию одного из главных событий.Также на сайте kp.ru вы можете узнать, в чем лучше встречать 2021-й год, какую праздничную прическу, маникюр и макияж сделать, и как украсить квартиру и новогодний стол.