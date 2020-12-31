Росстат подсчитал, во сколько в нынешнем году обойдется нам новогодний стол. По данным службы статистики, средняя стоимость набора продуктов для праздничного стола на семью из четырех взрослых и ребенка - 6763 рубля. Это на 4,6% больше, чем год назад. В сумму входит шампанское и крепкий алкоголь. Если без крепких напитков, но с шампанским, то стол можно накрыть за 5806 рублей (+5,1% к прошлому году).Вот какие продукты, по данным Росстата, подорожали за год сильнее всего.- Картофель - на 28,9% (до 21 рубля за 1 кг).- Апельсины - на 24% (до 132 рублей за 1 кг)- Яблоки - на 17,2% (до 62 рублей за 1 кг)- Огурцы - на 16,2% (до 54 рублей за 1 кг).- Рыбные консервы - на 11,9% (до 133 рубля за 1 кг)А вот спиртное за год подорожало не сильно. По данным Росстата, игристое вино прибавило в цене 5,6%, водка - 2,4%, коньяк - 0,6%. Но это если говорить об отечественных напитках - цены на импортный алкоголь выросли сильнее.По подсчетам службы статистики, сильнее всего за год подорожал новогодний стол в Новосибирской области. Праздник с шампанским и крепким алкоголем в столице Сибири обойдется в 6741 рубль, это на 9,7% больше, чем год назад. Самый дорогой Новый год - на Чукотке: там накрыть праздничный стол стоит 9543 рубля. При этом стоимость продуктов для новогоднего стола за год на Чукотке даже снизилась - правда, всего на 0,6%Напомним, на днях Росстат подсчитал, как за год изменилась цена ингредиентов для самых популярных новогодних салатов. Как выяснилось, оливье стал дороже на 6,14%, селедка под шубой - на 7,4%. Рост цен на салаты (да и на весь новогодний стол) обогнал официальную инфляцию, которая в России составляет 4,4%.