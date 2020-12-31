Самое громкое уголовное дело года продолжает удивлять и под занавес 2020-го. Трагическое ДТП вскрыло массу неожиданных подробностей: любовную связь актера с молодой коллегой, долги семьи и наличие тайника со всеми сбережениями, войну двух жен погибшего курьера Сергея Захарова, попытки спасти Ефремова с помощью ложных показаний...Всерьез обсуждались даже самые невероятные версии: якобы авария была подставной - за рулем вместо артиста сидел каскадер, а Сергей Захаров на самом деле скончался от рака еще за два дня до ДТП (да-да, по самой дикой конспирологической теории, тело каким-то образом \\"подбросили\\" в фургон). Для адвокатов дело Ефремова обернулось проклятьем: двух главных оппонентов - Александра Добровинского и Эльмана Пашаева лишили профессионального статуса, и они могут быть не последними пострадавшими.Однако не исключено, что публика знает далеко не все. Как сообщил kp.ru близкий к делу источник, сразу после ДТП Михаил Ефремов якобы хотел сбежать за границу - в Латвию, где у него недвижимость и вид на жительство. Мол, актер был так напуган, что рассматривал даже такой вариант развития событий (как мог обвиняемый скрыться из-под домашнего ареста, когда к его ноге был пристегнут электронный браслет, - вопрос открытый). Но от этой идеи его отговорил Эльман Пашаев.Впрочем, непосредственный участник событий не спешит подтверждать эту спорную версию.- Откуда у вас такая информация? Я не могу это комментировать, - уклончиво ответил Пашаев kp.ru, между тем, не став опровергать слухи. - Скоро вы сами все узнаете.Напомним, Михаил Ефремов еще с юности часто бывал в Прибалтике: из-за проблем с дыхательной системой Алла Покровская много возила сына по местным санаториям. Потом актер приезжал в Юрмалу уже со своими детьми: снимал домик на лето, дышал морским воздухом. Говорят, во время таких оздоровительных каникул глава семейства даже не притрагивался к алкоголю. А несколько лет назад, скопив денег, Михаил Олегович купил здесь участок с двумя домами.- Мы живем в десяти минутах ходьбы от центра – тут настоящая рижская Юрмала, а не рублевская. Наши соседи обычные местные жители. У нас всегда спокойно, тихо, - с любовью рассказывал актер о своей латвийской даче.Сейчас, по данным \\"КП\\", за его домами присматривают бывшие владельцы: они продали Ефремову недвижимость, и остались у звезды на небольшом окладе, чтобы помогать по хозяйству.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я еще не созрел\\": Михаил Ефремов отказался просить президента о помилованииПетр Хархорин рассказал kp.ru, почему из четырех адвокатов в деле остались только двое, и о новой \\"европейской\\" услуге в колонии артиста - звонках по видеосвязи (подробности)Семья не платит по счетам: у обедневшего Михаила Ефремова набежало долгов на четверть миллионаПока артист в заключении, жена не торопится гасить просроченные платежи (подробности)