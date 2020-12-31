В уходящем году мы привыкли работать на удаленке, учиться дистанционно, общаться в зуме, слушать онлайн-лекции... И новогодняя ночь, похоже, не будет исключением. Массовые празднования почти во всех странах мира отменили, зато будет много виртуальных шоу и онлайн-трансляций. Так что, сидя на диване с вполне реальным оливье и шампанским, можно перемещаться с концерта в Париже на площадь в Ньй-Йорке, гулять с шотландцами и осознавать масштаб фейерверков в Дубае.Вот наш вариант новогоднего виртуального путешествия – с учетом разницы во времени. Все это бесплатно, лишь в некоторых случаях нужна регистрация.С 19.30 31 декабря (мск)ДУБАЙ. ФЕЙЕРВЕРК СРЕДИ НЕБОСКРЕБОВФейерверк в Дубае будет вполне реальным и, как любят в Эмиратах, роскошным и впечатляющим, с 828-метровым небоскребом Бурдж-Халифа в качестве декораций. Но – с онлайн-трансляцией. Если удобнее смотреть в zoom, нужно зарегистрироваться. А можно и просто зайти на сайт. И для вдохновения посмотреть все дубайские новогодние фейерверки начиная с 2011 года, пока ждете прямого включения.С 22.00 31 декабря (мск)ЭДИНБУРГ. ПОЛЕТ ДРОНА НАД ШОТЛАНДИЕЙХогманей, как в Шотландии называют Новый год, в этот раз проходит исключительно в онлайн-формате, три вечера подряд, 31 декабря – завершающий концерт. Кульминацией станет шоу дронов, которые покажут целый спектакль в небе на Эдинбургом. Как это было 29 и 30 декабря, можно прямо сейчас посмотреть в записи. Красиво!С 01.25 1 января (мск)ПАРИЖ. КОНЦЕРТ ЖАНА-МИШЕЛЯ ЖАРРА В НОТР-ДАМЭто даже не онлайн-трансляция концерта в парижском соборе Нотр-Дам, все еще оригинальнее и футуристичнее. Жан-Мишель Жарр, прославившийся на весь мир своими шоу музыки и света, играть будет в студии в Париже. А его аватар – в виртуальном Нотр-Дам. Но для зрителей, как обещают, и собор, и музыкант будут выглядеть как настоящее!Ссылки на трансляции в соцсетях на сайте шоу. А для обладателей VR-очков (очков виртуальной реальности) концерт покажут на платформах VRchat и VRroom.С 2.00 1 января (мск)НЬЮ-ЙОРК. НОВОГОДНИЙ ШАР И ГЛОРИЯ ГЕЙНОР НА ТАЙМС-СКВЕРНовогодний шар на Таймс-сквер – традиция, которой больше сотни лет. В полночь светящийся шар спускается с 23-метровой высоты, и после этого наступает Новый год (как и после боя курантов). Церемонию можно будет посмотреть онлайн, как и предшествующий ей концерт . Трансляция начнется, когда в Нью-Йорке будет 18 часов. А первой песней 2021 года станет I Will Survive в исполнении Глории Гейнор. Символично. Правда, в Москве к ньюйоркской полуночи уже наступит утро.С 2.30 1 января (мск)ИСЛАНДИЯ. ПОЛЯРНЫЙ БИТСамая большая виртуальная новогодняя вечеринка – на такое громкое звание претендуют организаторы онлайн-шоу Polar Beat в Исландии. Кроме концерта, гарантируют северное сияние. Зрителям предлагают создать свои аватары, чтобы чуть более реально присутствовать на виртуальном празднике. Дивный новый мир!