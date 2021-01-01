Поздравляя жителей России с Новым 2021 годом, Владимир Путин вернулся на год назад, когда никто в мире не представлял, что ждет впереди.- Никто не мог представить, через какие испытания всем нам приде тся прои ти, и сеи час кажется, что уходящии год вместил в себя груз нескольких лет, - сказал президент. - Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то - с горькими утратами близких, любимых людеи . Но, безусловно, уходящии год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат наде жные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.Глава государства подчеркнул, что этот год мы все прошли с достоинством, как и подобает единому народу, которыи почитает традиции своих предков.- Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священныи сыновнии долг - с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великои Победы, - напомнил Путин. - Да, новыи опасныи вирус изменил, перевернул привычныи образ жизни, работы, уче бы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в не м неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своеи совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческои жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети - еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел.И одно из главных пожеланий президента было связано с борьбой с пандемией.- Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остае тся с нами главное, все , что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка, - сказал Путин. - Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. А все , что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда. Убежде н, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новои энергиеи продолжим решать задачи, стоящие перед Россиеи в наступающем, третьем десятилетии ХХI века.Новый год - семейный праздник, и поздравляя страну с ним, президент сравнил всех жителей России с единой семьей.- Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем наде жныи локоть людеи , стоящих рядом, Россия становится однои большои семье и , - сказал Путин. - Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВисокосного 2020-го хватило бы на целую жизнь: вспоминаем главные события годаМы составили алфавит прошедших 12 месяцев, в котором постарались вспомнить все, что с нами за это время случилось (подробности)