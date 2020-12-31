Можно было не сомневаться, что 2020-й год принесет плохие новости и в свой последний день. 31 декабря Франция потеряла еще одну легенду: вслед за знаменитым модельером Пьером Карденом, скончавшимся на 99-м году жизни, умер актер и режиссер Робер Оссейн. Накануне, 30 декабря, ему исполнилось 93 года.В России Робера Оссейна знают прежде всего как Жоффрея де Пейрака из киносериала об Анжелике. Именно за него в первой части, «Анжелика, маркиза ангелов» (1964), выходила юная героиня. Поначалу бедняжка боялась: супруг казался ей подозрительным, старым, жутко уродливым типом. Но потом оказывалось, что он вовсе не урод, а красавец, разве что с небольшими шрамами; при этом большой ученый, идеальный муж и в принципе мечта любой женщины. Увы, Анжелика очень быстро теряла супруга при драматических обстоятельствах (чтобы потом бегать за ним еще четыре серии).Жоффрей для Оссейна был не самой типичной ролью: больше, чем романы Анн и Сержа Голон, его интересовали произведения Достоевского. Одну из первых заметных ролей он сыграл в экранизации «Преступления и наказания» (1956). Действие было перенесено во Францию, героя Оссейна звали не Родион Раскольников, а Рене Брюнель, и фильм не вызвал большого энтузиазма у критиков («экранизация Достоевского была старательно провалена всем творческим коллективом», писали советские киноведы). Зато Сонечку Мармеладову (которая в этой версии носила имя Лили Марселлен) играла 18-летняя актриса Марина Влади. За год до выхода картины в прокат, в декабре 1955 года, она стала первой женой Оссейна.Марина, как всем известно - русского происхождения. А Робер хорошо знал русский язык: его мать, Анна Марковна Минковская, была уроженкой Российской империи, появилась на свет в Бессарабии и в детстве перебралась с родителями в Европу. Строго говоря, этнически Оссейн был еврейско-азербайджанского происхождения - азербайджанцем по фамилии Хосейнов был его отец. Но в интервью «Комсомолке» десять лет назад он говорил: «Я русский, люблю все русское: и русских людей, и русскую кухню. Великолепно готовлю борщ и «пожарские котлеты». И мои родители между собой говорили только по-русски!»Марина Влади играла и в первом фильме, который Оссейн поставил в качестве режиссера, «Негодяи отправляются в ад», и в трех последующих - «Простите наши прегрешения», «Ты - яд», «Ночи шпионов». Родила ему двух сыновей, Пьера и Игоря. А потом они расстались - брак не продлился и пяти лет. Роман с режиссурой у Оссейна продлился значительно дольше. Среди его самых известных картин - «Вампир из Дюссельдорфа» (1965), где он сыграл серийного убийцу Петера Кюртена, и «Я убил Распутина» (1967), снятый по мемуарам Феликса Юсупова (князь, доживший в эмиграции до старости, консультировал Оссейна лично).Однако главным в жизни Оссейна был, наверное, все-таки не кинематограф, а театр. В какой-то момент он бросил Париж и отправился в Реймс, где стал главой Национального Народного театра. Потом ставил эпические спектакли-фрески, посвященные выдающимся историческим персонажам: Дантону и Робеспьеру, Цезарю, Марии-Антуанетте. (Одним из первых его спектаклей такого рода был «Броненосец Потемкин» по мотивам фильма Эйзенштейна; легенда гласит, что Оссейн убедил продюсеров потратить много миллионов франков, даже не показав им сценария, - тот еще не был написан - а просто изобразив в лицах всех персонажей и рассказав о сценографии. Спектакль посмотрело 250 000 человек). Постановки Оссейна становились все грандиознее: в 2006-м он предъявил ошеломленным парижанам «Бен-Гура», для которого понадобился уже не Дворец спорта, а целый стадион Стад де Франс. Оссейн, не задумываясь, воспроизвел там вживую гонку на колесницах, которая стала главным украшением голливудского блокбастера, вышедшего в 1959 году.Что же касается личной жизни, второй его женой стала Каролин Эльяшефф (ее родители, как и у Оссейна, были еврейкой и азербайджанцем). Это был довольно скандальный брак - на момент его заключения невесте было всего 15 лет. У супругов родился сын Николя, но вскоре они расстались. И, наконец, в третий раз он женился на актрисе Кандис Пату, с которой прожил более сорока лет, до самой своей смерти. Она родила ему еще одного сына, Жюльена. Вскоре после его появления на свет Оссейн крестился и стал глубоко верующим католиком; среди его самых известных постановок - «Его звали Иисус», вышедший в 1998 году (спектакль посмотрело более 700 000 человек) и «Женщина по имени Мария» о Богоматери, поставленный в Лурде, священном для всех католиков городе (там в 1858 году Дева Мария явилась девочке по имени Бернадетта, впоследствии канонизированной церковью).Из кино Оссейн в 2010-е пытался уйти - но в 2019 году не удержался и появился на экране еще раз, в фильме «Нони, плод надежды». Казалось, годы не могли отнять у него сил. Коронавирус, увы, смог.