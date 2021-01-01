Никогда и никто не знает, какие испытания и чудеса приготовила ему судьба. Человек может ошибаться, падать и вновь вставать, но оставаться человеком, не предавать ни душу свою, ни талант…Бывший военный музыкант и морской пехотинец из американской Сарасоты Дональд Гулд учил теорию музыки в местном колледже Spring Arbor, был женат и растил сына, но в его жизни настала черная полоса, и он не удержался.Сейчас ему 57 лет, и до последнего времени он бомжевал целых пятнадцать лет, опускаясь все ниже в глубины безденежья, отчаяния и безнадежности.Местные в Сарасоте знают Дональда много лет и зовут его по-дружески – Бун. В далеком уже 1998 году умерла его любимая жена, и жизнь навсегда разделилась для него на «до» и «после». Музыкант погрузился в глубокую депрессию, начал пить и скатился вниз очень быстро, потеряв работу, жилье и родительские права. От прежнего цветущего военного не осталось и следа: Бун превратился в страшно худого, обросшего, косматого спившегося деда. Единственным, что зажигало искру в его некогда ясных глазах, была музыка.Несколько лет назад кто-то из случайных прохожих записал виртуозную игру Буна на уличном пианино: Дональд гениально сыграл хит 1977 года Come Sail Away рок-группы Styx!. Ролик с игрой сарасотского виртуоза за первые два дня набрал на YouTube более двух миллионов просмотров.Жизнь Дональда Гулда вновь сделал крутой вираж, и судьба дала ему второй шанс. Неравнодушные граждане начали кампанию по сбору средств для талантливого пианиста, попавшего в беду, и собрали более 12 тысяч долларов. Колледж, который Гулд в свое время бросил, назначил своему бывшему студенту специальную стипендию на обучение в 30 тысяч долларов.Уникальный талант Дональда дал ему шанс оттолкнуться от дна, куда привели его депрессия и алкоголь, и выплыть в новый дивный мир. Бывший бомж благодаря отзывчивым людям смог постричься, побриться, купить хорошую одежду, найти работу в итальянском ресторане, начал борьбу с зависимостью от алкоголя и наркотиков, сумел поверить в себя – и, наконец, увидеть родного сына, хоть и по Скайпу.Сейчас Дональд играет на пианино и кларнете, записывает музыку, выступает на ТВ и даже основал собственный фонд помощи тем, кто оступился и сломался в жизни.Этот удивительный случай в который раз твердит уж миру, что любви и шанса на счастье заслуживает каждый из нас. Просто так, ни за что. Из соображений истинной человечности.