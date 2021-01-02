Главный советник Белого дома по коронавирусу, доктор Энтони Фаучи, полагает, что Соединенные Штаты смогут вернуться к нормальной жизни только осенью 2021 года.- Даже, если мы сейчас начнем массовую вакцинацию жителей страны, то не сможем быстро побороть COVID -19 и жить так, как это было до пандемии, - уверен Фаучи. – Мы должны по-прежнему соблюдать ограничительные меры и думать о здоровье. Если все пойдет хорошо, то только к осени мы сможем немного выдохнуть.По мнению доктора, вакцинация американцев сможет лишь не намного ускорить процесс. В стране вакцину от коронавируса сделали только около 3 миллионов человек. Хотя администрация Дональда Трампа обещала привить 20 миллионов к концу декабря.- Всякий раз во время больших акций, к примеру, как вакцинация людей от коронавируса, на пути встречается масса проблем, - объясняет Энтони Фаучи. – Надеемся, что к марту прививку в Америке сделают обещанные 20 миллионов жителей.На данный момент две вакцины - Pfizer-BioNTech и Moderna - получили экстренное одобрение американских врачей и эпидемиологов.Избранный президент Джо Байден назвал усилия президента Трампа по распространению вакцинации «отставанием». Байден попросил свою команду проявить «более агрессивные усилия» по борьбе с COVID-19.- Мы найдем способы ускорить темпы вакцинации, - пообещал Джо Байден.Он сказал, что приложит все усилия к тому, чтобы к ста первым дням его правления Америкой, в стране было вакцинировано 100 миллионов граждан.