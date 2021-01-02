Зверь по имени “ЕГЭ” уже который год держит в страхе всех старшеклассников. Трясутся и ученики, и учителя, и родители. А поводов трястись все больше и больше. Экзамен хотят усложнить. Недавно ФИПИ опубликовал новые варианты ЕГЭ, которые планируют ввести в 2022 году. То есть для нынешних десятиклассников.Сразу оговоримся: в этом году ничего менять не будут, так что одиннадцатиклассники могут вздохнуть с облегчением. А вот следующий год под большим вопросом. Пока это только проект, который вот-вот станет реальностью. Разработчики отдали новые варианты на так называемое общественно-профессиональное обсуждение. Остается ждать официальную версию, которая должна появиться в сентябре. Но представлять, что там за задания, лучше уже сейчас. Во-первых, готовиться к ЕГЭ все, как правило, начинают в 10 классе. Во-вторых, как показывает практика, предложенные ФИПИ задания, в итоге остаются в реальных экзаменах.Новые варианты, мягко говоря, обескуражили и школьников, и учителей. Выпускники недоумевают - не все задания ЕГЭ проходят в школьной программе. Процентов 10-15 нужно изучать самостоятельно. Учителя тоже недовольны изменениями. Дескать год и так выдался непростым из-за коронавируса, а тут еще и задания усложнили.Но так ли страшен черт, как его малюют - разбираемся вместе с экспертами. Мы выбрали три самых популярных экзамена: русский язык, математика и обществознание, и выяснили, что же в них изменилось и чем это грозит.Русский язык: стобалльников станет меньшеЧто изменилось:Добавилось три новых задания. Все они так или иначе связаны с анализом текста.Для равновесия какие-то упражнения пришлось убрать. Эта участь постигла пунктуацию. Из ЕГЭ исключили два задания на постановку знаков препинания.Станет сложнее?Стало однозначно сложнее. Во-первых, добавились задания на анализ текста и стилистику, причем довольно сложные. К тому же, в школе на эти темы отводится крайне мало часов. Учителя просто не успевают читать с учениками тексты и разбирать их. Во-вторых, прежние задания на постановку знаков препинания занимали от силы 1-2 минуты. Сейчас же вместо них появились довольно объемные тексты. А время экзамена не увеличилось. Кроме того, сами формулировки заданий на данный момент довольно расплывчатые, - объясняет эксперт ЕГЭ Анна Пименова.Как это скажется на результатах?Не думаю, что эти изменения очень сильно понизят средний балл. Но снижение, конечно, будет, - баллов на 5-6 (сейчас средний балл по русскому языку - 71,6). И стобалльников, скорее всего, поубавится, - считает эксперт.Математика: халява закончиласьТут надо кое-что уточнить. Речь идет именно о профильной математике. Новый вариант по базовой математике разработчики вовсе не опубликовали.Что изменилось?Из первой части убрали три легких задачи.Вместо них добавили три сложных: на теорию вероятностей, функции и комплексные числа. Последние больше всего напугали школьников и учителей. Проблема в том, что в обычных, не математических, школах такую тему вовсе не изучают (по крайней мере не во всех). Но теперь, судя по всему, будут.Станет сложнее?Все изменения в математике касаются в основном первой части. Если раньше, там было 3 совсем легких задачи, то сейчас из 12 заданий не осталось ни одного халявного. Это значит только одно - перейти минимальный порог будет в разы сложнее. То есть те, кто рассчитывает проскочить “на тоненького”, решив простенькие задачки, рискуют остаться не у дел. Остальные, кто нацелен на более высокие баллы, эти изменения, конечно, почувствуют. Но в целом освоить новые задания для них не такая уж большая проблема. Ничего сверхъестественного в этих задачах нет.Как это скажется на результатах?Средний балл, конечно, снизится. По прогнозам экспертов - баллов на 8. (Сейчас средний балл по России - 53,9).Обществознание: выпускникам облегчили жизньЧто изменилось:Авторы убрали последнее задание - эссе. Как правило, оно вызывало наибольшие сложности у сдающих.За счет этого усложнили другое задание - составление плана. Теперь там нужно приводить больше примеров и комментариев.Остальные задания практически не изменились. Но в некоторых, где раньше можно было просто выбрать из предложенных вариантов, теперь надо будет писать развёрнутый ответ.Станет сложнее?ЕГЭ по обществознанию, в отличии от всех остальных, особо не усложнился. А кое-где даже упростился. Эссе, которое всегда наводило ужас на выпускников, теперь писать не надо. Конечно, стало труднее предыдущие задание, но оно никак не сравнится с написанием сочинения. Так что сдающим обществознание в этом плане повезло.Скандалы, связанные с ЕГЭ, происходят довольно часто. Последний был буквально этим летом - школьники и учителя пожаловались на задания по химии. Выпускники в один голос кричали, что задания из ряда вон сложные. Дескать, таких не было ни в сборниках по подготовке, ни в в справочниках. Правда, в Минпросвещения эти обвинения полностью опровергли. Глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина заявила, что задания не сильно отличались от прошлогодних и полностью соответствовали школьной программе.