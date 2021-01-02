У народного артиста Василия Ланового - коронавирус.Как рассказали в театре им.Вахтангова, где служит актерская пара, 31 декабря Василий Лановой сдавал тест на антитела (теперь это обязательный ритуал для артистов накануне спектакля). У Василия Семеновича было большое количество антител и последующие два ПЦР-теста тоже дали положительный результат. Последний анализ пришел сегодня, 2 января. И хотя симптомов коронавируса не было, на всякий случай, учитывая возраст Ланового, ему 86 лет, его семья приняла решение направить его в клинику.- Чувствует себя Василий Семенович неплохо, но решили перестраховаться, - сказали нам в пресс-службе театра.Эту же информацию подтвердила и супруга Ланового Ирина Купченко. Тест на коронавирус, который сдала Купченко, тоже дал положительный результат, но актриса пока не думает о госпитализации. Она собирается сделать КТ легких.В любом случае спектакли с ее участием и участием Василия Ланового, намеченные на ближайшие дни, в Театре им. Вахтангова, отменили.Директор Театра им. Е. Б. Вахтангова Кирилл Крок уточнил, что в субботу должен был состояться показ спектакля \\"Суббота, воскресенье, понедельник\\" с участием Купченко. Он отменен. 8 января – вместо спектакля \\"Последние луны\\" с Лановым и Купченко будет замена.