Смерть звезды фильма «Человек-амфибия» Владимира Коренева стала настоящим шоком для друзей, коллег и поклонников артиста. Они отметили, что это огромная, невосполнимая утрата для многих людей, любивших его за человеческие качества и безмерный талант.«Это актер мирового уровня — не европейского даже… Все эпизоды с ним они не стыдные, очень не стыдные. Это огромная потеря», — сказал 5-tv.ru кинорежиссер и сценарист Виталий Москаленко.Он отметил, что следить на съемочной площадке за Кореневым было сплошное удовольствие и восторг. Артист трепетно подходил к исполнению каждой роли и много работал над созданием образов с гримерами.«Мы репетировали, репетировали много, подробно. Его въедливость, его отношение к тексту…», — сказал Москаленко отметив, что из всего отснятого с артистом материала практически ничего не было удалено.Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина вспомнила первое впечатление от журнальных обложек с артистом, которые весели во всех дома. Она отметила, что он был кумиром миллионом девушек СССР.«Сегодня мы узнали, что умер Коренев. Говорить о его таланте и о том, как его любят люди, — это практически ничего не сказать. Я помню, в моей юности, когда вышел журнал, где он был на обложке, во всех домах, в студенческих общежитиях — везде висел его портрет, везде... Светлая ему память. Мужества и выдержки его совершенно потрясающей жене», — сказала Гущина RT.Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Валентина Викторовна Панина в разговоре с журналистами радио «Комсомольская правда» также подчеркнула, что с уход Коренева стал огромной потерей. Актриса отметила, что Владимир Борисович был кумиром ее молодости. Она вспомнила первое впечатление от фильма «Человек-амфибия», где артист играл вместе с Анастасией Вертинской.«Мы так немножечко летали после этого фильма, у нас как крылышки появлялись, мы тогда учились в десятом классе, и это было такое чудо, и вот это чудо живет в принципе со мной и, вы знаете, как ни смешно, но вот это светлое какое-то чувство влюбленности в актера ли, в персонажа ли, просто в тему эту, в эту любовь не осуществленную, но все равно, она, может быть, даже по жизни со мной шла. Вот так искусство входило в мою жизнь. И я так ему благодарна, светлая память ему…», - сказала Панина.Она отметила, что признательно Кореневу за талант и пример, который он подал многим поколениям актеров.Напомним, что 2 января не стало Народного артиста РФ Владимира Коренева. Он лежал в «красной зоне с коронавирусом», но так и не смог справиться с болезнью. Об уходе из жизни артиста рассказала его дочь Ирина Коренева. Артист скончался на 81 году жизни.Владимир Коренев исполнил также роли в фильмах «Дети Дон-Кихота», «Дорога в ад», «Освобождение» и многих других, но как он однажды сам сказал именно роль в фильме «Человек-амфибия» дала «старт всему».