Актер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в легендарной советской картине \\"Человек-амфибия\\", скончался 2 января 2021 года. Артист умер в 80 лет от коронавируса, фактически повторив судьбу героя фильма. По сюжету фильма легкие Ихтиандра перестали работать, и он ушел на дно. За свою долгую жизнь Владимир Борисович пережил много драм и лишений. А в преклонном возрасте узнал, что у него есть внебрачная дочь.Всесоюзную известность Владимиру Кореневу принесла кинокартина режиссера Владимира Чеботарева \\"Человек-амфибия\\", снятая по роману Александра Беляева. Фильм вышел на экраны в конце декабря 1961 года. Это была первая в мире картина, большинство сцен которой сняты под водой. Изобретениями, созданными прямо на съемочной площадке \\"Ленфильма\\", пользовались потом в Голливуде.Коренев тогда был еще только студентом ГИТИСа. Ему едва исполнился 21 год. \\"Режиссеру Владимиру Чеботареву нужен был артист, которого никто не знает. Это ведь фантастический жанр, где появляется существо необычное, из другого мира, которое выросло в море, по сути - инопланетянин\\", - рассказывал актер.После премьеры артист проснулся звездой. Молодой красавец, сыгравший роль Ихтиандра, стал секс-символом своей эпохи. Каждая девушка в СССР мечтала стать пассией знаменитости. И это при том, что Коренев едва женился на Алевтине Константиновой. \\"Фактически это был наш медовый месяц. Ведь свадьбу мы сыграли 2 апреля 1961 года, а съемки велись тем же летом\\", - вспоминал Владимир Борисович. Вместе они прожили 59 лет. У супругов родилась дочь Ирина.А в 2016 году громом среди ясного неба стало известие о том, что у Коренева объявилась неизвестная семья. Наталья Иванова утверждала, что отдыхала со звездой \\"Человека-амфибии\\" в одном санатории. От связи с артистом у нее родилась внебрачная дочь Евгения Харькова. Свою тайну женщина хранила 43 года.\\"Он пригласил меня как бы на дальнейшее общение. Зашли в комнату, стали разговаривать. Ну а потом случилось все само собой, то, что должно было произойти. Я себе иллюзий не строила, понимала, что это мимолетное увлечение\\", - рассказывала женщина в студии программы \\"Пусть говорят\\" на Первом канале.\\"Нам ничего от него не нужно, я написала письмо в программу, потому что горжусь им, хочу просто познакомиться с дедушкой\\", - заявила, в свою очередь, София Герасимова. Она уверена, что является внучкой актера.Сам артист в студии не появился и никаких комментариев по поводу родства с семьей не дал. Его дочь Ирина Коронева призналась: \\"Мы посмотрели эту передачу и тут же забыли. Если это и правда, я никогда не брошу камень в отца. И почему ни эта внебрачная дочь, ни ее мама к нам не пришли, а сразу отправились на телевидение? Неужели им пиар нужен, или деньги хорошие заплатили, чтобы так опозориться? Папа после программы посмеялся. Мол, хорошую ему сделали рекламу. Дескать, в сексуальном плане он незаменимый гигант, раз эта дама больше не встретила в своей жизни таких мужчин. Для папы самое важное - мы, его семья. А то, что случается за длинную жизнь, у кого угодно может произойти. Во всяком случае, мы эту тему больше не обсуждали. Если бы в детстве у меня появилась сестра - другое дело, а сейчас-то что?\\".Спустя два года после выхода передачи в эфир Евгения пришла на спектакль Коренева, вручила ему букет, поблагодарила за талантливую игру и за жизнь: \\"Владимир Борисович, эти прекрасные цветы. Благодарим вас за спектакль и еще благодарим за жизнь. Мы издалека, из Томска. Спасибо большое\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Было бы неблагодарностью говорить, что эта роль была зря\\": Актер Владимир Коренев - об Ихтиандре2 декабря 2021 года не стало народного артиста России (подробнее)Прощай, Ихтиандр: Скончался Владимир Коренев, в которого были влюблены все девушки СССР80-летний исполнитель главной роли в фильме \\"Человек-амфибия\\" попал в больницу в Коммунарке еще 25 декабря (подробнее)