Это самая странная премьера минувшего года (или наступившего - он появился на праздники).Первое - лента просто выложена в сети, смотри, кто хочет (адрес простой - igra.film).Второе - фильм снят в сначала модном, а за пандемию опостылевшем жанре скринлайф (как бы на телефон).Третье - режиссер сам Тимур Бекмамбетов, а кастинг шикарный - в ролях Мария Шукшина, Гоша Куценко, Александр Робак, Дмитрий Лысенков...Логично подумать - снято на коленке, чтобы по-быстрому заработать. То есть укладывается в главный тренд нашего кино в уходящем году. Нет, фильм вполне себе фильм, хоть и скринлайф, будь он проклят. И снимался он еще летом 2019-го, когда слова «пандемия» и «изоляция» только в кино и использовались.И картинка хорошая, и сюжет есть, и диалоги прописаны, герои и симпатичные, и актеры - мастера. Полтора часа времени на это в новогодние праздники потратить не жалко.Но было еще одно предсказуемое опасение. Если смотришь фильмы Тимура Бекмамбетова, то только и ждешь рекламных интеграций, торчащих как Сити в Москве - красиво, но противно. Продукты в фильмах Бекмамбетова не заметить невозможно, скорее сюжет забудется, а марка водки врежется в память.И, похоже, режиссер не подвел. С самого начала понятно, что все действо крутится вокруг покера, а эта азартная годами игра мечтает доказать, что она «вид спорта». Едва ли стоит удивляться, если за созданием ленты стоят лоббисты этой заразы.- Ну что вы! - со смехом отметает обвинения Бекмамбетов. - Говорить, что мы пропагандируем азартные игры, все равно что утверждать, что Достоевский пропагандировал рубку старушек!Красивый ответ. И про Достоевского. Но не убеждает. Тем более, что Гоша Куценко почему-то разоткровенничался, что и сам любит поиграть «по копеечке».Впрочем, ни сюжетной линии, ни шуткам, ни героям все это не мешает. Кино если не захватывает прочно, то ответ на вопрос «что будет дальше» получить хочется. Как выяснилось, при некоторых оговорках «Игрок» это ответвление «Елок» с героями Шукшиной и Куценко. Если вы не фанат «Елок», то этого сразу не поймете. Впрочем, может вам, в этом случае, и ни к чему...Есть, к сожалению, ощущение, что авторы не только взяли чуть устаревшее название (уже помянутый Федор Михайлович успел чуть раньше), но и форма успела уйти в прошлое. Впрочем, сам режиссер уверен, что это шаг вперед.- За этим форматом будущее, - уверен Бекмамбетов.И еще режиссер постоянно говорит о том, что мы, зрители, можем принимать участие в действии. Как? Честно, я не понял. Гоша Куценко не звал меня по имени, а Мария Шукшина не передавала привет родственникам.А вот с жанром скринлайф, который поздновато Тимур Бекмамбетов называет «шагом в будущее» удалось разобраться.- Понимаете, - признался Куценко, - еще в начале пандемии я, можно сказать, украл у Тимура идею, и мы быстренько сняли сериал «Сидя дома»!- Ничего украсть в современном мире нельзя! - великодушно ответил Бекмамбетов. - Все, что придумывают люди, выкладывается в сеть и становится всеобщим достоянием.Как бы то ни было, но формат не смотрится оригинальным. Что, конечно, не страшно. Фильм не кажется прорывом, что тоже не страшно. И если вы его посмотрите, ничего страшного с вами не случится. Возможно, вы даже получите удовольствие. Но, скорее всего, воспоминания об «Игроке» испарятся также быстро, как и от других скрилайф проектов или от роликов в «Тик-ток». А вот про покер в голове что-то останется...