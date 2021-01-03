КУРЕВОНа курильщиках в этом году власти решили отыграться по полной. Как недвусмысленно намекнули в Минфине, в первую очередь именно за их счет предполагается возместить возросшие из-за коронавируса социальные расходы бюджета. А нечего баловать себя вредными привычками.В итоге акцизы на сигареты с 1 января 2021 года выросли на рекордные 20%. Вместо изначально предполагавшихся 4%. В среднем цена пачки увеличится на 20 рублей. То есть та, что стоила 120 руб., теперь будет стоить 140 руб.На те же 20% стал больше и акциз на электронные сигареты и вейпы.Эксперты в связи с этим опасаются увеличения числа подделок. Сейчас доля «левых» табачных изделий составляет больше 15%.АЛКОГОЛЬАкцизы на спиртное в сравнении с табаком выросли по-божески, всего на 4% - то есть примерно на уровне инфляции. Увеличились и минимальные цены:-на водку — с 230 до 243 руб. за 0,5 литра (и это уже почти 6%, а вовсе не 4%),-коньяк — с 433 до 445 руб. за 0,5 литра,-игристые вина — со 164 до 169 руб. за 0,75 л,-бренди, кальвадос и т. п. - с 315 до 324 руб. за 0,5 л.Напомним, минимальная цена была задумана как способ сориентировать потребителей: ниже этого порога стоимости — точно что-то «левое». Официальный алкоголь по цене ниже минимальной продаваться не должен (да и не получится, с учетом акцизов). Таким образом предполагалось бороться с подделками. Насколько этот способ эффективен в наших условиях, когда ради экономии и настойку боярышника готовы пить, споры идут до сих пор.БЕНЗИНДа, и тут акцизы. На автомобильное топливо, как и на алкоголь, они увеличились на 4%. В декабре вице-премьер Александр Новак обещал, что правительство не допустит роста цен на бензин и моторное масло выше уровня инфляции. Ну вот, примерно на уровне инфляции оно и будет.Теоретически такое подорожание сильно заметным быть не должно — особенно если его сделать плавным. На практике же в некоторых регионах цены на заправках уже 1-2 января выросли сразу на 40-50 копеек.БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДС 1 января традиционно пересматриваются и тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Это те, которые у нас регулируются государством. Они выросли на 3,7% (в прошлом году было 3,5%, еще годом раньше — 3,9%).Это базовые тарифы. Применяется еще и сезонная индексация. Дешевле всего (скидка — 15%!) проехаться в плацкартном вагоне в этом году будет:11 января – 19 февраля,24 февраля – 4 марта,9 марта – 18 марта,29 марта – 8 апреля.А дороже всего (с наценкой в 20%) - с 18 июня по 29 августа и 30 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто изменится в России с января 2021 года: родителям — прибавку, богатым — налог, шашлычникам — штрафыЧто изменится для нашего кошелька с первыми часами года Быка (подробности).