Единственная дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина стала гражданкой США. 21-летняя Елизавета получила все необходимые документы и теперь официально стала жительницей Америки. Девушка поделилась своей радостью в Инстаграме, сфотографировавшись с американским флагом.В США Елизавета живет уже много лет. В свое время за океан уехали родители Анжелики, обосновавшиеся в Майами. Отец Варум изначально поехал в Штаты на лечение, но в итоге решил там остаться. А вскоре к бабушке и дедушке переехала и внучка. Как и в случае дедушки, поводом для эмиграции Лизы стали проблемы со здоровьем. Агутин в одном из интервью рассказывал – мол, Лиза слишком слабенькая, и российский климат ей не подходит. К тому же Леонид и Анжелика всегда были заняты карьерой, гастролями и не могли уделять дочке достаточно внимания. Поэтому ее воспитанием занялись бабушка и дедушка.Елизавета окончила школу в США. Еще во время учебы она начала серьезно заниматься музыкой. Сейчас девушка выступает в составе музыкальной группы «Bruvvy band». Молодой коллектив пока не добился известности, но Агутин и Варум верят в музыкальный талант своей дочери. Год назад они побывали на концерте Елизаветы и оценили его как «очень впечатляющий».Наследница звездной пары не только поет, но и сама сочиняет музыку – девушка пишет песни на английском. Елизавета встречается с американцем, ее бойфренда зовут Кайл Финк. Он тоже музыкант, участник группы «Palomino Blond». Избранник Елизаветы не говорит на русском и еще не знаком с ее родителями. Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ эта встреча была отложена на неопределенный срок. К слову, сама Елизавета в интервью как-то призналась, что очень плохо знает Россию и совсем не скучает по своей исторической родине.Елизавета – младшая дочь 51-летнего Леонида Агутина. Артист был женат трижды, от второго (гражданского) брака у него есть еще одна дочь Полина. Девочку музыканту родила балерина Мария Воробьева. Как и ее сестра, 24-летняя Полина большую часть жизни прожила за границей. Вместе с мамой и отчимом она уехала сначала в Италию, а затем во Францию. Дочери певца познакомились друг с другом очно только в 2013 году, когда приехали в Москву. До этого сестры не общались лично и лишь иногда созванивались.